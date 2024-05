El presidente Gustavo Petro respondió al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, luego de que este lo acusara de “antisemita que apoya a Hamás”.

(Puede leer: Netanyahu le respondió a Petro: “Israel no va a recibir lecciones de un antisemita que apoya a Hamás”)

Las declaraciones de Netanyahu se dieron como respuesta a la solicitud de Petro a la Corte Penal Internacional (CPI) para que emita una orden de captura contra el líder israelí por el “genocidio” en la Franja de Gaza.

“Israel no va a recibir lecciones de un antisemita que apoya a Hamás, una organización terrorista genocida que masacró, violó, mutiló y quemó vivas a 1.200 personas inocentes el 7 de octubre. ¡Qué vergüenza, presidente Petro!”, declaró Netanyahu a través de la red social X.

Israel will not be lectured by an antisemitic supporter of Hamas, a genocidal terrorist organization that massacred, raped, mutilated and burned alive 1,200 innocent people on October 7. Shame on you President Petro!

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) May 11, 2024