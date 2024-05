Gustavo Petro rompió relaciones diplomáticas con Israel en las marchas de los trabajadores del Primero de Mayo, en las que aprovechó para asumirlas como propias y hacer el anuncio con micrófono en mano.

En esa oportunidad, el jefe del Pacto Histórico trató de “genocida” a Benjamín Netanyahu, primer ministro del Estado hebreo, por el ataque y asedio que adelantan las fuerzas de ese país sobre la Franja de Gaza con el objetivo de destruir al grupo terrorista Hamás, que gobierna ese territorio palestino con mano de hierro y que celebró como una victoria las palabras de Petro.

De esta manera, el líder del Pacto Histórico encontró un rival internacional para hacerse notar y no deja pasar oportunidades para referirse al tema, como lo hizo el pasado viernes 10 de mayo de 2024 pidiendo la caída del primer ministro israelí.

“Netanyahu no detendrá el genocidio en Gaza contra Palestina, lo cual implica una orden de detención internacional de la Corte Penal”, manifestó.

En consecuencia, el dirigente judio no se quedó callado y devolvió la ofensiva mediante un fuerte mensaje de redes sociales en el que descalificó a Petro.

El primer ministro repudió la posición que el gobernante colombiano ha tomado en el conflicto y dijo que su país no hará caso a las palabras de alguien alineado con Hamás.

“Israel no se dejará sermonear por un partidario antisemita de Hamás, una organización terrorista genocida que masacró, violó, mutiló y quemó vivas a 1.200 personas inocentes el 7 de octubre”, trinó.

Acá, la publicación de Netanyahu:

Israel will not be lectured by an antisemitic supporter of Hamas, a genocidal terrorist organization that massacred, raped, mutilated and burned alive 1,200 innocent people on October 7. Shame on you President Petro!

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) May 11, 2024