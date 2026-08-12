Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Este sábado 15 de agosto de 2026, a las 4:00 p. m., la Galería Santa Fe de Bogotá abre sus puertas a la reflexión y el diálogo con el conversatorio ‘Ciudad sedimento’. Organizado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), este evento se inspira en la mirada del reconocido artista norteamericano de los años sesenta, Robert Smithson, quien sostenía que “el futuro está escondido en los restos del presente, que no se consideran historia”. La actividad busca sacar a la luz esas estructuras y fragmentos invisibles de la ciudad, considerados desechos, pero que contienen historias que merecen ser contadas.

Sigue a PULZO en Discover

La encargada de guiar la conversación será Natalia Gutiérrez Echeverri, antropóloga de la Universidad de Los Andes, magíster en Teoría e Historia de la Arquitectura y el Arte de la Universidad Nacional de Colombia y aspirante a doctora por la misma universidad. Gutiérrez Echeverri tiene un recorrido académico sólido en el ámbito del arte y la infraestructura urbana. Según información oficial, ha publicado títulos como ‘Ciudad Espejo’, ‘Miguel Ángel Rojas: esencial’, ‘Rodrigo Facundo: La memoria tiene lugar’ y ‘Un atlas: la obra de Rosario López’, y ha colaborado con la revista ‘Arte en Colombia’ desde 1986. Su experiencia incluye la curaduría del Salón Nacional de Artistas Zona Centro en 2005 y becas de investigación otorgadas por el Ministerio de Cultura y por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC).

En la actualidad, Natalia Gutiérrez Echeverri es docente en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y en la Universidad Nacional de Colombia. Su papel en el conversatorio será fundamental para guiar el análisis y la interpretación de esos vestigios urbanos, proponiendo nuevas formas de comprender el presente a través de los restos invisibles que aún residen en la ciudad.

El evento, que cuenta con entrada gratuita, es una invitación para que los habitantes de Bogotá se acerquen al arte y la cultura, y reflexionen sobre su entorno desde nuevas perspectivas. De acuerdo con Idartes, la cita es en la Galería Santa Fe, ubicada en la carrera Primera A entre calles 12C y 12D. Se espera una participación activa del público, dispuesto a descubrir otras historias en los espacios que, a menudo, pasan desapercibidos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Natalia Gutiérrez Echeverri y cuál es su trayectoria en el arte y la cultura?

Natalia Gutiérrez Echeverri es una reconocida antropóloga con estudios en Teoría e Historia de la Arquitectura y el Arte, así como amplia experiencia como autora, curadora y docente universitaria. Ha publicado obras relevantes sobre arte colombiano y ha liderado proyectos académicos y curatoriales, además de recibir becas de entidades como el Ministerio de Cultura y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

¿De qué trata el conversatorio ‘Ciudad sedimento’ organizado por Idartes en la Galería Santa Fe?

El conversatorio ‘Ciudad sedimento’ explora la idea de que los fragmentos y restos no visibles de la ciudad pueden narrar historias alternativas al relato oficial. Inspirado en el pensamiento del artista Robert Smithson y liderado por Natalia Gutiérrez Echeverri, el evento invita a reflexionar sobre cómo el arte puede rescatar estos elementos para crear nuevas lecturas del entorno urbano.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z