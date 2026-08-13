Por: Portal Bogotá

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Más de 30 familias de la localidad de Ciudad Bolívar, ubicada al sur de Bogotá, culminaron recientemente el proceso de acompañamiento ofrecido a través de la estrategia 'Cuidándome – Cuidándonos', liderada por la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS). Este programa hace parte de la iniciativa 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', cuyo principal objetivo es robustecer las capacidades de las familias para crear entornos protectores y velar por el bienestar de niñas, niños y adolescentes.

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Durante el proceso, los participantes asistieron a encuentros y actividades lúdico-pedagógicas orientadas al fortalecimiento de vínculos afectivos, la promoción del diálogo, el cuidado mutuo, la crianza respetuosa y la resolución conjunta de situaciones que pueden afectar la convivencia familiar. De acuerdo con la SDIS, la estrategia se fundamenta en el reconocimiento de las fortalezas y potenciales que existen en cada familia. Asimismo, provee herramientas útiles para que madres, padres, cuidadores y menores construyan relaciones basadas en el respeto, la corresponsabilidad y el buen trato.

La subdirectora para la familia, Natalia Velasco Castrillón, precisó: “Con ‘Cuidándome – Cuidándonos’ llegamos a los territorios para trabajar de la mano con las familias, reconocer sus capacidades y brindarles herramientas que fortalezcan el cuidado y los vínculos. Hoy, más de 30 familias de Ciudad Bolívar culminan este proceso con nuevas herramientas para construir entornos protectores y prevenir vulneraciones de derechos de niñas, niños y adolescentes”.

El cierre del acompañamiento fue también una oportunidad para conmemorar los logros alcanzados y destacar el compromiso sostenido de los distintos miembros familiares. Se resaltó cómo, a través de la experiencia compartida y el reconocimiento de oportunidades de mejora, las familias pudieron afrontar juntas los retos cotidianos, logrando fortalecer sus herramientas y capacidades para el cuidado familiar.

La estrategia 'Cuidándome – Cuidándonos' también actúa como mecanismo de prevención ante la institucionalización de menores, pues al fortalecer directamente a las familias, se busca garantizar el respeto de los derechos de niñas, niños y adolescentes dentro de su propio entorno. Según testimonio de Yudy, madre participante, “este proceso nos enseñó a escucharnos más, a reconocer lo que podemos mejorar como familia y a buscar soluciones juntos. Nos llevamos herramientas para comunicarnos mejor, cuidar nuestros vínculos y construir un hogar donde nuestros hijos puedan sentirse seguros y acompañados”.

La SDIS continuará trabajando en los territorios, acercando programas y procesos dirigidos a la prevención del riesgo, la protección de derechos y la consolidación de redes familiares y comunitarias que respalden a los menores de edad en Bogotá.

¿En qué consiste la estrategia 'Cuidándome – Cuidándonos' de la Secretaría Distrital de Integración Social?

'Cuidándome – Cuidándonos' es una estrategia liderada por la Secretaría Distrital de Integración Social que busca fortalecer a las familias, prevenir la vulneración de derechos y crear entornos protectores para niñas, niños y adolescentes. Lo hace a través de encuentros y actividades pedagógicas que promueven el respeto, la comunicación y la corresponsabilidad entre los miembros de la familia.

¿Cómo beneficia a las familias la participación en 'Cuidándome – Cuidándonos' en Ciudad Bolívar?

La participación en esta estrategia permite a las familias fortalecer sus vínculos, mejorar la comunicación y contar con herramientas que les ayudan a hacer frente a situaciones que afectan la convivencia. Esto contribuye a evitar la institucionalización de menores y garantiza que los derechos de los niños sean respetados en su propio entorno familiar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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