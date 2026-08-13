Por: Portal Bogotá

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El ‘Festival Orígenes’ regresa a Bogotá en 2026, consolidándose como un evento que celebra la riqueza y pluralidad de las tradiciones musicales de Colombia y Latinoamérica. Organizado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) a través de la Red de Escenarios Culturales de Bogotá, este festival busca ser un puente entre las memorias ancestrales y las expresiones contemporáneas de las comunidades. Según información difundida por Idartes y recogida por el portal ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la segunda edición del evento se realizará del 26 al 29 de agosto, posicionándose como un punto de encuentro para quienes desean profundizar en las raíces sonoras del continente.

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Durante cuatro días, los asistentes podrán vivir una experiencia que trasciende el mero espectáculo musical, ya que el festival está construido bajo el concepto “Sonidos que atraviesan el tiempo”. Esta aproximación entiende las tradiciones musicales no como reliquias estáticas, sino como manifestaciones dinámicas que continúan evolucionando y dialogando con las nuevas generaciones. Además de los conciertos, la programación incluye conversatorios, espacios de diálogo y actividades académicas, ofreciendo herramientas para entender cómo los saberes ancestrales todavía influyen en la creación artística contemporánea.

Los escenarios seleccionados para esta edición 2026 reflejan la intención de descentralizar la cultura y facilitar el acceso a todos los públicos. El festival se desplegará en lugares icónicos como el Planetario de Bogotá, el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, los Escenarios Móviles (Plaza Lourdes) y el Teatro al aire libre La Media Torta. Además, la agenda académica se desarrollará en distintos espacios de la ciudad entre el 24 y 27 de agosto, permitiendo una participación más amplia. Todo el festival, incluyendo espectáculos y actividades académicas, tendrá entrada libre, lo que refuerza el espíritu incluyente y democrático del evento, de acuerdo con lo publicado en las redes oficiales de Idartes.

El cartel completo de artistas invitados, tanto nacionales como internacionales, será anunciado en las próximas semanas, junto con más detalles de la programación académica y las actividades especiales. Las personas interesadas pueden seguir las redes de Idartes para no perderse ningún anuncio y preparar su propia travesía por las músicas que forman la identidad de la región en este ‘Festival Orígenes’.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde se realizará el Festival Orígenes 2026 en Bogotá?

El ‘Festival Orígenes’ tendrá lugar del 26 al 29 de agosto de 2026 en diferentes escenarios de la Red de Escenarios Culturales de Bogotá, como el Planetario de Bogotá, Teatro Jorge Eliécer Gaitán, Escenarios Móviles (Plaza Lourdes) y el Teatro al aire libre La Media Torta. Además, la agenda académica será entre el 24 y 27 de agosto en distintas locaciones de la ciudad, según Idartes.

¿Qué significa la expresión ‘Sonidos que atraviesan el tiempo’ en el Festival Orígenes?

De acuerdo con los organizadores, el lema “Sonidos que atraviesan el tiempo” expresa la idea de que las tradiciones musicales ancestrales no son estáticas, sino que viajan entre generaciones, se transforman y se adaptan en el presente, construyendo identidades a partir de la creación contemporánea.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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