Lo que comenzó como el relato de una primera cita terminó convirtiéndose en uno de los debates más comentados de TikTok. La denominada historia de la “hamburguesa triple” ha dividido a millones de usuarios entre quienes respaldan al creador de contenido Luis Miguel Castillo y quienes consideran que la joven fue injustamente señalada por el pedido que hizo durante una salida.

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Todo empezó cuando Castillo publicó un video en el que recordó una cita ocurrida hace aproximadamente cuatro años. Según contó, conoció a una mujer con la que sintió una conexión inmediata y decidió invitarla a cenar.

El creador explicó que inicialmente la llevó a un popular sector de comida rápida conocido en Venezuela como “la calle del Hambre”, pero ella rechazó la propuesta y le pidió cambiar de lugar. Él aceptó y ambos fueron al restaurante que ella eligió.

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Fue allí donde ocurrió el episodio que, según su versión, marcó el resto de la noche.

“Mientras yo estaba viendo la carta, ella decidió pedir una hamburguesa triple. Eso me generó muchísimo ruido. Me pareció muy atrevido que para ser la primera salida tuviera el valor de pedir una hamburguesa triple”, relató.

Castillo aseguró que el pedido no fue lo único que le incomodó. También afirmó que la joven pasó buena parte de la cita revisando su teléfono celular y que, al finalizar la noche, le dijo que no quería volver a salir con ella porque consideraba que buscaban cosas diferentes. Incluso le comentó que, si quería un “sugar daddy”, debía buscar a otra persona.

Su historia se viralizó rápidamente y generó miles de comentarios. Mientras algunos usuarios respaldaron su postura, otros lo calificaron de exagerado e incluso de “tacaño” por cuestionar el pedido de su acompañante.

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