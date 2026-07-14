En un momento que rápidamente se viralizó, la periodista Marta Gómez Montero abandonó el plató del programa ‘Malas Lenguas Noche’, de RTVE, en plena transmisión del pasado sábado. La comunicadora, visiblemente afectada y entre lágrimas, expuso públicamente las humillaciones por parte del presentador Jesús Cintora.

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Durante una tertulia política, Gómez Montero estalló al sentirse humillada. Con la voz quebrada, se dirigió directamente a Cintora y pronunció las siguientes palabras textuales: “No voy a contestar, Jesús, no me vas a volver a humillar. Me siento absolutamente humillada. He aguantado mucho tiempo, he aguantado por pagar las facturas, he aguantado por mis hijos, pero ya no aguanto más”.

La comunicadora citó la famosa frase final de la novela ‘El coronel no tiene quien le escriba’, de Gabriel García Márquez, y remató: “Pues yo, Cintora, prefiero comer mier…”. Acto seguido, se quitó el micrófono, se levantó y abandonó el set ante la mirada atónita de los demás participantes y la audiencia que seguía el programa en directo.

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Acá, el video de lo sucedido:

🇪🇸 | La periodista Marta Gómez Montero abandona el plató de ‘Malas Lenguas’ entre lágrimas por el trato de Jesús Cintora: «No me vas a volver a humillar». pic.twitter.com/1NML3ja4V4 — ʜᴇʀQʟᴇs (@herqles_es) July 12, 2026

El incidente expuso tensiones internas en uno de los espacios de debate de la televisión pública española y desató una ola inmediata de reacciones en redes sociales, donde usuarios condenaron el presunto maltrato laboral y elogiaron la valentía de Gómez Montero al visibilizar la situación en vivo.

Las disculpas y el regreso de la periodista

Jesús Cintora, presentador del programa, respondió públicamente al episodio. A través de su cuenta en X (anteriormente Twitter), reconoció el mal momento vivido por su compañera y ofreció disculpas: “En ‘Malas Lenguas’ hay y habrá sitio siempre para todas las opiniones. Marta Gómez Montero es una buena periodista y compañera que participa muy a menudo en nuestro programa. Después de hacerlo en privado, quiero trasladar mis disculpas por el mal rato. Marta tiene mi amistad y las puertas del programa abiertas”.

Por su parte, el presidente de RTVE, José Pablo López, también intervino y trasladó disculpas formales a la periodista, tanto de manera privada como pública. La cadena estatal indicó que estaba al tanto de lo sucedido y que se estaba atendiendo el caso internamente.

Acá, lo dicho por el director del medio:

🇪🇸 | El presidente de TVE, José Pablo López, anuncia que Marta Gómez Montero volverá a los programas a pesar de cómo fue tratada por el propagandista socialista Jesús Cintora. https://t.co/VbpYjhGrXv pic.twitter.com/HckeD1bEtx — ʜᴇʀQʟᴇs (@herqles_es) July 13, 2026

Lejos de convertirse en una ruptura definitiva, el conflicto tuvo un desenlace conciliador. Este lunes 13 de julio, apenas dos días después del incidente, Marta Gómez Montero regresó al programa ‘Malas Lenguas’. En su reaparición, la periodista se mostró “tranquila y reconfortada”, según sus propias palabras, y atribuyó su decisión de volver a las disculpas recibidas, especialmente a la intervención del presidente de RTVE.

Durante la emisión, Gómez Montero y Cintora firmaron la paz públicamente. La colaboradora enfatizó que ella “ni insulta, ni grito, ni golpeo a nadie”, en una clara alusión a mantener un tono respetuoso en el debate. Ambos coincidieron en que continuarán trabajando juntos en el espacio de tertulia.

Acá, el momento de la reconciliación:

📹 Jesús Cintora y Marta Gómez Montero se dan la mano en la vuelta de la tertuliana a RTVE: «Somos humanos y hay días que tienes impulsos».pic.twitter.com/PLUkqsrhpn — THE OBJECTIVE (@TheObjective_es) July 13, 2026

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