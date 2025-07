“Llegué a este país de forma legal y así he permanecido. He respetado la ley, he cumplido con las autoridades, he pagado impuestos y he ejercido mi derecho a la libertad de expresión, consagrado en la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América”, aseveró.

De hecho, el reconocido petrista recordó las razones por las que reside en el territorio estadounidense, independiente de las publicaciones que lleve a cabo en los diferentes espacios en espacios digitales.

“Nunca he interferido en la política de los Estados Unidos. Mis opiniones han estado siempre enfocadas en los temas que afectan la dignidad, la justicia y los derechos humanos en mi país Colombia. No he apoyado a ningún grupo armado ni terrorista. Soy víctima de la guerra y de la impunidad en Colombia, y me acogí a un derecho universal como lo es el asilo”, remarcó.

Para rematar su mensaje, el activista defendió su postura al explicar que no ha actuado de manera delictiva como para que la mencionada solicitud deba ser tenida en cuenta, pero se mostró tajante ante el tema.