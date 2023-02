El 10 de agosto de 2022, la senadora María Fernanda Cabal escribió un trino en el que aseguraba que el activista político Beto Coral era un “estafador de mujeres humildes”.

Luego de esto, Coral interpuso una denuncia en contra de la congresista argumentando que él nunca ha sido imputado ni condenado por este hecho u otro delito. La denuncia fue admitida y la senadora por el Centro Democrático fue citada a una audiencia de conciliación este 20 de febrero hacia las 8 de la mañana.

El resultado fue la retractación de las afirmaciones hechas por la senadora uribista María Fernanda Cabal. Por medio de su cuenta de Twitter, la congresista aseguró que su intención no fue afectar al activista y que fue la información de redes sociales la que la llevó a esa “conclusión”.

Conforme a conciliación ante la Corte Suprema de Justicia, me permito informar respecto del trino de 10/08/2022, que no me consta que el señor @Betocoralg haya sido imputado, acusado o condenado por estafar mujeres humildes.

