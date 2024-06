Así se lo hicieron saber a través de una caja de preguntas que ella abrió en su cuenta de Instagram para hablar con sus seguidores. A través de esa dinámica, ella además contó que fue celestina de Andrea Serna y cómo conoció a su marido, a los 38 años.

Esta es una foto de De la Peña:

Qué hizo Jessica de la Peña, de Noticias RCN, para bajar de peso

La barranquillera afirmó que ha perdido ocho kilos a través de un proceso de alimentación que ha hecho con una experta en el tema.

“Mucha gente piensa que me operé. No, no me operé. Simplemente cerré el pico. Le estoy dando a mi cuerpo lo que necesita en las porciones que necesita”, indicó.

La presentadora de Noticias RCN aseguró que no se reprime de la comida, sino que ahora controla más las cantidades.

“Yo soy comelona, a mí me encanta la comida, eso no es un secreto para los que me conocen. Pero lo hago en las porciones que tengo que tener para mantenerme en un buen peso”, agregó.

Aseguró que los fines de semana se da sus gustos, pero entre semana retoma el proceso que viene llevando y así mantiene un equilibrio.

