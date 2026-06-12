Según un análisis de Oxfam, Elon Musk podría convertirse en el primer trillonario del mundo con la salida a bolsa de SpaceX, alcanzando una fortuna superior al patrimonio conjunto del 46 % más pobre de la población mundial, equivalente a unas 3.800 millones de personas.

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Sobre estas cifras, Linero fue tajante y apuntó que tener tanto dinero ya es obsceno y que él no admira a las personas con fortunas masivas que solamente evidencian la brecha social notoria en todo el mundo.

“Yo no tengo admiración por los ricos; por los ricos no tengo admiración. ¿Uno qué hace con tanta plata? ¿Pa’ qué? En serio, me parece penosa esa vaina, es ridículo. Uno con poder comer, ¿para qué quiere más? Tengo desprecio por eso. Quiero vivir cómodo, pero tanta plata no quiero tener”, señaló Linero en Blu Radio.

Elon Musk será el primer trillonario del mundo

La organización Oxfam sostiene que este escenario refleja décadas de políticas económicas que, en su opinión, han favorecido la acumulación extrema de riqueza de Musk.

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Oxfam calcula que, si se aplicara un impuesto del 10 % sobre la fortuna proyectada de Musk, sería posible financiar durante un año medidas suficientes para erradicar la pobreza extrema en el planeta y beneficiar a más de 800 millones de personas.

Para ilustrar la magnitud de esa riqueza, señaló que gastar un millón de dólares diarios tomaría 2.740 años para consumir un billón de dólares.

La ONG también cuestionó el papel del Estado en el crecimiento del patrimonio del empresario y afirmó que parte del éxito de SpaceX ha dependido del apoyo gubernamental y de contratos públicos. Indicó además que cerca de una quinta parte de los ingresos de la empresa proviene del Gobierno federal de Estados Unidos.

La salida a bolsa de SpaceX está prevista como una operación histórica y podría valorar la compañía en cerca de 1,77 billones de dólares, ubicándola entre las empresas más grandes del mundo.

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