El escritor, conferencista y exsacerdote Alberto Linero sorprendió a sus seguidores con una propuesta fresca y muy personal. En su canal de YouTube estrenó la nueva temporada de ‘Conversaciones Horizontales con Alberto Linero y Alcy MB’, un pódcast en el que, literalmente, se va a la cama con su pareja, Alcy Matallana, para conversar sobre temas de la vida cotidiana, el amor, la espiritualidad y el crecimiento emocional.

Desde la comodidad de su habitación, entre almohadas y cobijas, la pareja abre las puertas de su intimidad para hablar de lo que los une, los reta, los hace reír y también los vulnera. Lejos de los formatos tradicionales, esta propuesta busca crear un espacio auténtico donde el público se sienta invitado a reflexionar sobre sus propias relaciones y emociones.

El tono del pódcast combina el humor con la honestidad, provocando un diálogo cercano y natural que invita al espectador a hacer una pausa para escucharse a sí mismo y conversar sin miedo con quienes ama. Según Linero, la idea nació del deseo de mostrar que el crecimiento espiritual y emocional también puede surgir desde lo cotidiano, incluso desde una charla sencilla en la cama.

Para quienes siguen sus reflexiones, el programa también incluye lecturas y comentarios de sus libros más recientes, como “Romperme fue solo un comienzo”, donde explora procesos de cambio y sanación interior.

“Con este pódcast queremos reconstruirnos desde el amor y el agradecimiento. Alcy y yo abrimos el corazón para confesar nuestros miedos y reír con recuerdos alegres. Los invitamos a conectarse con nosotros”, expresó Alberto Linero durante la promoción de esta nueva temporada.

Una propuesta íntima, cercana y sincera que demuestra que hablar desde el alma también puede hacerse entre risas y cobijas.

