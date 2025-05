Alberto Linero presentó su libro ‘Romperme fue solo un comienzo’ y compartió, con la honestidad y calidez que lo caracterizan, sus reflexiones sobre la fragilidad, el dolor y la capacidad de reconstruirse. “Este libro es fruto de mis propias rupturas, de las veces que me he doblado y de las muchas veces que me he tenido que reconstruir”, confesó Linero al inicio de la conversación, marcando el tono íntimo y directo de la entrevista.

Durante el diálogo, Linero profundizó en el sentido de la resiliencia y la importancia de aceptar la vulnerabilidad. “A veces resistir es doblarse… a nosotros nos han hecho creer que tenemos que ser como un roble que ante el viento no se mueve. No, a veces hay que hacer como el bambú”, expresó, invitando a los lectores a no temerle a la fragilidad, sino a entenderla como parte del proceso de sanación. El autor relató cómo la muerte de su padre fue una de las mayores rupturas de su vida y cómo ese dolor lo llevó a buscar nuevas formas de restaurarse. “Puedes doblarte, puedes romperte… pero lo que realmente define tu historia es lo que hagas después”, afirmó, dejando claro que el libro no es una receta mágica, sino un manual práctico para quienes buscan reconstruirse desde el dolor.

Linero defendió el valor de soltar, tanto en la vida personal como en la profesional. “Soltar es una manera de prepararse para tener otras cosas en las manos”, dijo, recordando el momento en que decidió dejar el ministerio sacerdotal. “Para algunas personas, soltar es fracasar. Para mí, es la única manera de liberar las manos y agarrar lo que realmente nos impulse”, agregó, citando a Facundo Cabral para ilustrar la importancia de dejar ir.

El escritor también se refirió a la literatura de bienestar y al prejuicio que existe en algunos círculos intelectuales sobre este tipo de libros. “La literatura tiene que ser un placer. Uno lee lo que a uno se le da su santa voluntad”, sentenció, y recordó cómo su amor por la lectura nació con obras como ‘El amor en los tiempos del cólera’. Linero no dudó en recomendar otros títulos que lo han marcado, como ‘El Principito’. “Yo aprendí a amar leyendo a Gabo, pero también me gusta leer cosas ligeras, novelas de aventuras, lo que me haga sentir”, compartió.

La entrevista, disponible en el espacio ‘Leer es bacano’ de Pulzo, liderado por Juan Sebastián Quintero, Gerente de Producto e Innovación, se consolida como una invitación a leer, reflexionar y reconstruirse, recordando que la esperanza no es solo una idea, sino una decisión vital y cotidiana.

