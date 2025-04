Este 4 de abril, en su espacio de Blu Radio, Linero habló sobre la importancia de tener equilibrio en el hogar.

Para ello, hizo referencia a su esposa y cómo ella ha sido clave para organizar su vida en el día a día.

“Afortunadamente, me casé con una persona que tiene gran capacidad administrativa”, apuntó Linero.

Ante estas palabras, Néstor Morales y los otros panelistas de ‘Mañanas Blu’ recalcaron la forma en la que habló de su pareja, ya como esposa en propiedad.

“Ya contó que se casó. Acaba de confesar que se casó”, añadió Morales. A Linero también le hicieron un reclamo a modo de risa: “Se casó y no invitó”, le dijeron entre chistes sus compañeros de Blu Radio.

Quién es la esposa de Alberto Linero

Linero habló con El Espectador en enero y dio algunos detalles de su boda a la cual solo fuero unas pocas personas. Allí contó que su esposa se llama María Elvira Matallana.

“La había conocido hace muchos años. No pasó nada, me pareció una mujer divina”, relató en ese diario.

Rosina Gómez, madre de Linero, siempre fue un gran apoyo cuando él dudaba sobre casarse con la mujer que le robó el corazón.

“Yo le dije: ‘Alberto, tú no tienes que esconderte de la gente, tú no has hecho nada malo. Te retiraste, te casaste, eso lo puede hacer cualquier persona. Además, no fue un día, tú duraste años, tú a Dios le diste toda tu juventud’”, resalta ese periódico.

Qué estudió Alberto Linero

Alberto Linero es un reconocido comunicador, escritor y conferencista colombiano, nacido en Santa Marta. Durante muchos años fue sacerdote católico perteneciente a la comunidad eudista, conocido por su carisma y habilidad para conectar con el público a través de medios de comunicación como la radio, televisión y redes sociales. Fue muy popular por sus intervenciones espirituales en programas matutinos y por su estilo cercano, moderno y accesible para hablar de temas de fe, valores y crecimiento personal.

En 2018, Linero anunció su decisión de retirarse del sacerdocio para dedicarse a su vida personal y continuar su labor desde otro ámbito. Desde entonces, ha mantenido una fuerte presencia en medios como Blu Radio y Caracol Televisión, y ha desarrollado una carrera como escritor de libros motivacionales y espirituales, entre ellos El man está vivo y Mi vida en tus manos. También realiza charlas y talleres enfocados en el bienestar emocional, la espiritualidad y el liderazgo.

