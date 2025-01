La semana pasada, los hinchas del Junior de Barranquilla estaban esperanzados por la presunta llegada del capitán de la Selección Colombia, James Rodríguez, pues después de su salida del Rayo Vallecano tenía la posibilidad de jugar en la Liga BetPlay.

De hecho, los dirigentes del equipo ‘Tiburón’ hicieron un gran esfuerzo por poner sobre la mesa la mejor oferta y que así el mediocampista lo considerara, pero esa idea se esfumó cuando Fuad Char, máximo accionista del club, aseguró que todo se había caído por otra propuesta que superaba hasta por el doble sus números.

Desde entonces, una vez más, le comenzaron a caer críticas al jugador colombiano, ya que si bien era muy posible que no firmara con el Junior, la forma en la que rechazó la oferta no fue la más cordial y por eso hay muchos molestos.

Críticas de Alberto Linero a James Rodríguez

Uno de los que no ocultó su molestia por la situación fue Alberto Linero, panelista de Blu Radio, quien en el programa ‘Mañanas Blu’ aseguró que ahora incluso su presencia en Barranquilla para los partidos de la Selección Colombia van a ser más complicados porque la gente le va a expresar su inconformismo.

“La reciente fallida negociación entre el futbolista colombiano James Rodríguez y el Junior de Barranquilla, a mí personalmente me deja muchas lecciones, especialmente sobre las formas en cualquier interacción humana. A mí me parece natural que un trabajador busque un espacio donde mejor gane económicamente hablando, porque de eso depende su sustento. Sin embargo, es esencial ser claro y transparente para no degenerar esfuerzos innecesarios de quienes están al otro lado. Decir ‘no’ siempre es una posibilidad”, comenzó explicando Linero.

Y agregó: “James puede decir que no quiere ir a jugar allá o que no es el momento, pero siempre hay que hacerlo con respeto y con empatía por la contraparte”.

Además, aseguró que las formas siempre son lo más importante, ya que esa es la base de una buena comunicación y negociación, por lo que siempre se debe tratar bien al otro para la construcción de una buena sociedad.

Es más, Linero agregó que esa forma podría afectar a James en los próximos partidos de la Selección Colombia, ya que la hinchada del Junior no está contenta por cómo ocurrió todo y seguramente se lo van a hacer sentir en los próximos compromisos de las Eliminatorias.

“Piensen cómo va a ser el futuro de James volviendo a Barranquilla con todo lo que siente la afición del Junior (…) Como dice un amigo: las formas terminan siendo el fondo”, concluyó.

Dónde va a jugar James Rodríguez

Ahora, con la negociación caída de James al Junior, lo más seguro es que el mediocampista colombiano llegue al fútbol mexicano, pues el León tiene las conversaciones muy avanzadas y todo es cuestión de pequeños detalles para que se haga oficial.

