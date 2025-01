Fue una indirecta muy directa. Carlos Antonio Vélez, sin necesidad de mencionarlo, dio a entender en la publicación a través de X que su crítica está dirigida a James Rodríguez por el desplante que le hizo a Junior en la ventana de transferencias del arranque de año.

Y es que cabe recordar que el ’10’ de la Selección Colombia se reunió en Medellín con Fuad Char, máximo accionista del equipo barranquillero, para ajustar los detalles de su contrato; sin embargo, tal y como manifestó el ejecutivo, después de la charla que duró cerca de 3 horas, desde el entorno de James le escribieron que tenían una oferta que doblaba a la de Junior, por lo que el fichaje está prácticamente caído.

“Es una indelicadeza de ellos que esperaran a que llegásemos hasta allá y no decirlo personalmente o cuando estábamos haciendo las observaciones… Nos hubieran dicho que estábamos muy lejos y no hubiera tenido problema. Tantos días hablando, debieron ser más francos, abiertos, serios. Me duele mucho por la expectativa de la gente. Sentía que estábamos muy cerca”, dijo Char.

Carlos Antonio Vélez y la crítica a James Rodríguez por Junior

Es así que Carlos Antonio Vélez escribió una duras palabras en X para referirse a la situación, señalando que la actitud que tuvo James con Junior, repudiada por muchos periodistas e hinchas, es una “marca registrada”.

Incluso, el sablazo del periodista también fue para Junior, al indicar que las instituciones no se pueden “arrastrar” ante los futbolistas.

“Sin anestesia… si no había otra opción, importantes ninguna, aceptaba la ‘invitación’, pero de cualquier manera a todos hay que respetarlos. La costumbre del incumplimiento y la falta de seriedad profesional también es una marca registrada. No se puede abusar del exagerado y muchas veces desproporcionado cariño de la gente, como tampoco es presentable que instituciones serias manejadas por personajes prestantes tengan que andar arrastrándose y humillándose ante quien no lo merece. ¿Aprendida la

lección?”, escribió.

