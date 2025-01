En la noche de este viernes 10 de enero, Fuad Char, máximo accionista del Junior, dio una mala noticia que desanimó a la hinchada del ‘Tiburón’ al indicar que no sería posible traer a James Rodríguez.

Para Char, el ’10’ de la Selección Colombia tiene una oferta que estaría por fuera de los alcances financieros del club y de los inversionistas que están interesados en que el jugador se vista con la camiseta del cuadro Barranquillero.

En este sentido, el empresario Christian Daes se pronunció frente a la negativa y se mostró afectado por la noticia y dio a entender que insistirá en la posibilidad de sellar la contratación.

“Hicimos de todo. Lo intentamos todo. Mejor me callo. Me merezco esta noche larga. Nos vemos el lunes. Esto no para aquí. A Junior tienen que matarlo”, indicó Daes en su cuenta de X.

¿Qué empresas invertirían en la contratación de James Rodríguez?

Las compañías Olímpica, Technoglas, Bavaria y Bet están implicadas en la negociación entre James Rodríguez y Junior, según aseguró Daes, quien reveló la intervención de estas dos últimas.

❌ “Prácticamente, está operación se cayó”: Fuad Char 🗣️ “Mientras venía en camino, recibí un comunicado de ellos donde me dicen que tienen una oferta muy superior a la nuestra, casi el doble” 🎥: @DIARIODEPORTES 📻#ElVbarCaracol pic.twitter.com/khVu9tVxDj — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) January 11, 2025

