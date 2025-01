Fredy Guarín trabaja en su recuperación y no descarta regresar al fútbol profesional en 2025, tal y como lo aseguró en el programa ‘Blog deportivo’, de Blu Radio.

El oriundo de Puerto Boyacá, que recientemente fue nombrado embajador de la salud mental en Estados Unidos, confirmó que el club Alianza F.C., con sede en Valledupar, le abrió las puertas para volver a las canchas.

“Me levanto todos los días y me dan muchas ganas de volver. Hay una puerta abierta que me la abrió el doctor Carlos Ferreira en Alianza F.C. Me puso el equipo a disposición si quería jugar. Se lo agradezco mucho”, dijo el mundialista con la Selección Colombia en Brasil 2014.

De hecho, ‘Guaro’, como se le conoce popularmente, reconoció que cuando regrese a Colombia se entrenará individualmente y que su objetivo sí es volver al FPC. Es su deseo y sus hijos también lo quieren ver jugando.

“No sé qué pase. Ya me puse un profesor de fútbol para entrenar ahorita que llegue a Colombia“, precisó.

Y añadió: “La verdad es que sí es algo que me gustaría, yo me dejo llevar mucho por lo que diga mi corazón y pues mis hijos también me dicen que vuelva a jugar al fútbol”, precisó.

Finalmente, el periodista Javier Hernández Bonnet, en Noticias Caracol, informó que Guarín aceptará la oferta de Alianza por lo que serán días claves para oficializar su vuelta a la Liga BetPlay.

En qué equipos ha jugado Fredy Guarín

Fredy Guarín tiene 38 años y su palmarés deportivo es digno de una estrella, pues arrancó en Atlético Huila y después vistió las camisetas de Boca Juniors, Saint-Étienne, Porto, Inter de Milán, Shanghai Shenhua, Vasco da Gama y Millonarios.

