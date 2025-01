El caso de Fredy Guarín estremeció al país hace unos meses, luego de que se conociera la lucha contra el alcohol que estaba afrontando. Según narró en su momento, después de la exitosa carrera que tuvo como futbolista cayó en esa adicción y vio cómo su vida personal y profesional se desmoronó por completo.

Sin embargo, y luego de tocar fondo, comenzó un proceso de recuperación que lo llevó a completar ocho meses de sobriedad a inicios de diciembre del año pasado, siempre acompañado por profesionales y, sobre todo, por su familia.

¿Qué pasó con Fredy Guarín en Estados Unidos?

Su testimonio ha sido un ejemplo de superación no solo en Colombia, sino en diferentes países. Esto le ayudó para que este miércoles 8 de enero recibiera un importante reconocimiento en Estados Unidos, donde además lo nombraron como embajador mundial para la salud mental en el deporte.

Así lo dio a conocer en sus redes sociales, donde además compartió la alegría que sentía por ser tenido en cuenta para semejante tarea.

“Es para mí un honor recibir el nombramiento como embajador de la salud mental en el deporte a nivel mundial […]. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por la confianza depositada y al doctor Nelson Arboleda para asumir esta importante responsabilidad”, escribió en su publicación Fredy Guarín.

Acompañando su anuncio con un carrete de fotografías, Guarín aprovechó la oportunidad para hacer una reflexión sobre el tema que afecta a millones de personas a nivel mundial.

“Como embajador, me comprometo a trabajar incansablemente para sensibilizar, educar y promover un entorno más saludable y solidario para todos los involucrados en el deporte; asegurando que la salud mental se convierta en una prioridad a nivel global”, agregó en su publicación.

¿Cómo empezó el problema de Fredy Guarín?

En una entrevista con el programa ‘Los Informantes’, el exjugador narró que su vida de excesos comenzó en Italia, cuando jugaba para el Inter de Milán.

“Yo lo manejaba muy bien, me emborrachaba dos días antes del partido y yo llegaba y funcionaba, ganábamos, hacía uno o dos goles”, contó en ese momento.

Pero lo grave realmente comenzó durante su estadía en China, ya que allí se dejó llevar aún más por el alcohol.

“Desde el primer día que llegué me degeneré alcohólicamente. Me levantaba para ir a entrenar y después del entreno, alcohol. Descansaba un poco, entreno y alcohol y así era todos los días”, agregó en su relato al programa mencionado.

El fondo lo tocó en Brasil, donde jugó para el Vasco Da Gama en 2019. Allí perdió a su familia y se separó por segunda vez.

“Me la pasé borracho 10 días por completo, me quedaba dormido del cansancio y me levantaba con una cerveza al lado. Me podía tomar 70 cervezas en un día”, recordó en esa oportunidad.

