Por: Gol Caracol

La llegada de James Rodríguez a León de México es casi un hecho, pues según la prensa del país centroamericano solo falta la firma en el contrato y queda todo listo. Mientras tanto, en Colombia siguen surgiendo críticas y señalamientos contra el ’10’ por la forma en cómo llevó la charla y negociación con el Junior. En medio de ese panorama, la madre del jugador compartió un mensaje en redes sociales que no pasó desapercibido.

María del Pilar Rubio, mamá de James, se reportó en su cuenta oficial de Instagram con una imagen que contenía las siguientes palabras: “Un día quebraron tus alas, lastimándote profundamente. Pasaste por mucho dolor y tiene grandes cicatrices. A pesar de todo, fuiste fuerte paciente para tomar el vuelo de nuevo. Resurgiste como el ave fénix, impetuoso, resiliente y valiente. ¡Te respeto y admiro profundamente! Ahora, abre tus alas con orgullo, porque no hay vuelo que no puedas lograr, ni meta que no puedas alcanzar. ¡Así de simple!”

