Lo dijo en una conversación que tuvo en ‘La mesa de trabajo’, pódcast de los comediantes Frank Martínez, ‘Chicho’ Arias y Adrián Parada, en la que habló de la vida en pareja con su esposa, María Alcira Batista, con la que ya lleva siete años.

Linero aseguró que estar casado es lo mejor que le ha pasado, pese a que ha tenido problemas —como todos— y, por lo mismo, no entiende a la gente que se queja de su matrimonio, pero no se separa.

“Yo vivo feliz en mi matrimonio, hay dificultades como con todos los seres humanos, pero vivo feliz. […] Se los digo a todos los varones que están aquí: para qué nos juntamos a hablar tan mal del matrimonio; eso no tiene sentido. Si estás tan aburrido y la vaina no funciona tanto, ábrete. Consíguete un ‘man’“, declaró.

Enseguida, el panelista de Blu Radio aseguró que las personas deben aprender a valorar más el matrimonio y dejar de burlarse de él, pues considera que es una etapa para disfrutar y gozar.

“Y si no, sepárate, pero no te amargues. El infierno se construye, y si tienes una mala relación, construyes infierno en tu casa. Además, me parece una estúpidez porque cuando estaban de novios todo era perfecto y ahora buscan la forma de que no sea perfecto”, agregó.

¿Cuántos años tiene la esposa de Alberto Linero?

En 2025, María Alcira Batista cumplirá 46 años de edad. La diferencia de edad entre ellos es de 10 años, pues el samario celebrar sus 56 años.

La brecha generacional no fue un impedimento para que la pareja se enamorara. Por el contrario, tienen muchas cosas en común y constantemente se muestran en redes sociales en las que muestran el éxito de su relación.

