En medio de los cambios planteados para el Gobierno de Abelardo de la Espriella, una de las entidades quedó bajo lupa debido a un movimiento que se ha presentado recientemente.

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La salida de altos ejecutivos de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) causa una fuerte controversia nacional debido a las millonarias sumas de dinero por concepto de indemnización.

La opinión pública conoció que entre el primero y el 8 de julio pasados, al menos cinco directores y gerentes de la entidad abandonaron de inmediato sus cargos.

Voces de la institución sugieren que estos retiros buscan favorecer a los directivos salientes con pagos significativos antes del cambio en la administración del gobierno nacional.

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Sin embargo, existe hoy una marcada discrepancia sobre los motivos que originaron la desvinculación de los trabajadores oficiales a solo un mes del relevo en la Presidencia nacional.

La lista de retirados incluye a Stephanie Bornacelli, de Contribuciones Pensionales; Sandra Barón, de Inversiones; Diego Flórez, de Riesgos, Wilson Melo, de Información, y Wendy Mercado, de Redes.

Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, aseguró que estas dimisiones se produjeron de manera voluntaria por parte de cada uno de los implicados.

Dussán indicó a El Tiempo: “Colpensiones es una empresa comercial, industrial y financiera y los empleados son públicos, no de libre nombramiento y remoción”.

“Entonces hay gente que pide que se le indemnice y sencillamente se van. Y ahí hay como tres directores y tres gerentes”, añadió.

El funcionario complementó su versión detallando minuciosamente los montos económicos de estas salidas voluntarias y la coyuntura política nacional:

Dussán afirmó: “Se van con una buena plata. De 100 a 200 millones de pesos. También hay algunos que están a punto de pensionarse y piden la indemnización”. “Si ganaba Iván Cepeda varios se quedaban, pero saben que la administración entrante no va a ser la de Dussán”, añadió el directivo a El Tiempo.

Una postura opuesta exponen los profesionales afectados por la medida. Uno de los exgerentes relató que la dirección de talento humano notificó las salidas de forma directa.

El exfuncionario desvinculado aseveró: “Me notificaron la salida de la entidad sin ninguna justificación. Fue una decisión unilateral. Al ser sin justa causa procede la indemnización”.

El afectado aclaró que de haber presentado cartas de renuncia voluntaria, el sistema legal vigente no habría contemplado el desembolso de estas millonarias compensaciones monetarias.

Frente a las especulaciones sobre supuestos beneficios concertados con la presidencia de la entidad, el exgerente se plantó enfáticamente.

“Eso no tiene sentido. La decisión de sacarnos fue unilateral . Fue una decisión de Jaime Dussán”, puntualizó en conversación con El Tiempo el antiguo directivo.

El exfuncionario también desmintió que su permanencia estuviera ligada a resultados electorales concretos y mantuvo su versión en declaraciones a El Tiempo.

“La indemnización es la misma en este o en el próximo Gobierno y, le insisto, no nos dijeron por qué se tomó la decisión”, concluyó su relato.

Un segundo colaborador despedido, quien prefirió mantener bajo estricto anonimato su identidad, desvirtuó cualquier teoría de favorecimiento indebido por parte de la directiva de la empresa:

“Nunca solicité esa indemnización. Al contrario, me perjudica que me saquen. Es más, llegué a Colpensiones incluso desde antes de que llegara esta administración”, manifestó con preocupación.

El trabajador indicó que todavía no ha recibido el pago correspondiente y agregó sobre la notificación oficial recibida: “Aunque no me han pagado, la carta en la que nos notifican de la salida dice que se nos va a pagar lo correspondiente al tiempo trabajado”.

El exfuncionario enfatizó con firmeza absoluta que las determinaciones de Colpensiones deben permanecer blindadas de cualquier interés ideológico o coyuntura electoral colombiana:

“El manejo de la entidad debe ser apolítico. No tendría que repercutir en su operación”, expresó el antiguo miembro del equipo de Colpensiones.

Este debate surge simultáneamente con las críticas por un contrato para renovar la plataforma de datos, en medio de quejas por fallas de servicios.

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