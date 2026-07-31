Por: VALORA ANALITIK

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Cuando se habla de las cajas de compensación en Colombia, la mayoría de los afiliados piensa en subsidios de vivienda, turismo, recreación o educación. Sin embargo, estas entidades también tienen la facultad de otorgar créditos, una alternativa que, según el sector, sigue siendo poco utilizada pese a que puede ofrecer condiciones más favorables que otros mecanismos de financiación para determinados trabajadores.

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Así lo explicó Carlos Rodríguez, director de la Unidad de Financiamiento y Alianzas de Compensar, quien señaló que el crédito social se ha convertido en una de las herramientas con las que las cajas buscan fortalecer el bienestar financiero de sus afiliados, complementando los servicios tradicionales que históricamente han prestado.

El directivo aseguró que el acceso al crédito responde a una evolución natural del sistema de compensación familiar, creado hace más de medio siglo por iniciativa del sector empresarial para reducir ingresos y apoyar principalmente a los trabajadores de menores ingresos.

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«Con el paso del tiempo entendimos que el bienestar no solamente está asociado a la recreación, el turismo o la educación. Hoy una de las dimensiones más importantes del bienestar es el bienestar financiero y ahí los servicios de crédito cumplen un papel fundamental», explicó Rodríguez durante una entrevista con Valora Analitik en en el marco de la alianza con Negocios Ditu la plataforma digital de Caracol TV,

¿Cómo funcionan los créditos de las cajas de compensación?

Las cajas de compensación pueden ofrecer diferentes líneas de crédito dirigidas a sus afiliados, bajo un esquema conocido como crédito social, autorizado por la regulación colombiana.

Según Rodríguez, estas entidades no buscan reemplazar a los bancos, sino complementar la oferta del sistema financiero con productos diseñados para las necesidades de los trabajadores afiliados.

Además de créditos, varias cajas ofrecen otros servicios financieros como seguros, redes transaccionales para el pago de subsidios y productos orientados a facilitar el acceso a recursos para proyectos familiares.

«Cuando una persona quiere comprar vivienda, financiar estudios o atender una necesidad importante, normalmente requiere acceder a un crédito. Nosotros buscamos facilitar ese proceso con condiciones que respondan a la realidad de nuestros afiliados», indicó.

Uno de los aspectos que, según el directivo, diferencia a las cajas de compensación es que sus procesos de evaluación pueden ser más flexibles: «Tenemos unos análisis de crédito mucho más cercanos a la realidad de nuestros afiliados y, en muchos casos, podemos ofrecer tasas más económicas», afirmó.

Dentro de la oferta de financiación, la modalidad con mayor demanda es el crédito de libranza, debido a que el descuento de las cuotas se realiza directamente a través de la nómina del trabajador.

Para Compensar, este mecanismo reduce el riesgo de incumplimiento y permite trasladar ese beneficio a los afiliados mediante condiciones financieras más competitivas.

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«Nuestra principal línea es el crédito de libranza porque trabajamos de la mano con las empresas afiliadas. El descuento por nómina reduce el riesgo y eso se traduce en mejores tasas para los trabajadores», explicó Rodríguez.

El directivo agregó que el origen de los recursos también marca una diferencia frente a otras entidades financieras.

Las cajas administran recursos provenientes del aporte parafiscal que realizan los empleadores sobre la nómina de sus trabajadores, lo que les permite desarrollar programas sociales y, al mismo tiempo, fortalecer líneas de crédito dirigidas a sus afiliados.

El aumento que registraron las tasas de interés en Colombia durante los últimos meses también ha tenido efectos sobre las cajas de compensación.

Rodríguez reconoció que el incremento de la tasa de referencia del Banco de la República ejerce presión sobre el costo del crédito, tal como ocurre en el resto del sistema financiero.

No obstante, aseguró que las cajas cuentan con algunas ventajas que les permiten moderar ese impacto: «Tenemos que ser muy responsables con los recursos que administramos para que puedan seguir beneficiando a más afiliados. Pero, por el tipo de recursos que manejamos y el trabajo conjunto con las empresas, contamos con mayor flexibilidad para ofrecer ajustes más favorables en las tasas», afirmó.

En ese sentido, explicó que el modelo de libranza contribuye a disminuir el riesgo de la operación y facilita ofrecer mejores condiciones frente a otras alternativas de financiación disponibles para algunos trabajadores.

Cajas de compensación: un modelo que solo existe en Colombia

Rodríguez recordó que el sistema de cajas de compensación familiar nació por iniciativa de los empresarios colombianos con el propósito de crear un mecanismo de redistribución del ingreso para beneficiar a los trabajadores de menores recursos.

Actualmente, los empleadores realizan aportes sobre su nómina y esos recursos financian programas sociales en áreas como vivienda, recreación, educación, turismo, cultura, deporte y subsidios monetarios.

Con el paso de los años, el modelo incorporó nuevos servicios, entre ellos el crédito social, respondiendo a las necesidades de una población que hoy enfrenta mayores retos para financiar proyectos personales y familiares.

Para el directivo de Compensar, el bienestar financiero se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los trabajadores y, por esa razón, considera que el acceso a crédito con condiciones competitivas seguirá ganando relevancia dentro de la oferta de las cajas de compensación.

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Aunque muchas personas continúan asociando estas entidades únicamente con subsidios y servicios recreativos, el sector considera que existe un amplio margen para que más afiliados conozcan y utilicen las alternativas de financiación que hoy están disponibles para apoyar la compra de vivienda, la educación, la consolidación de deudas y otros proyectos personales

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