Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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En diferentes sectores de Ibagué, durante los últimos meses, han surgido establecimientos que ofrecen productos identificados como "tipo Shein" o "tipo Temu", siguiendo el modelo de las conocidas plataformas asiáticas pero sin tener vínculo alguno con ellas. De acuerdo con la información recopilada, estos comercios no son tiendas oficiales de Shein ni de Temu, sino negocios independientes que emulan su propuesta mediante la importación de mercancía, precios accesibles y una renovación constante de inventario.

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Esta tendencia revela una transformación significativa en los hábitos de los consumidores de Ibagué, quienes priorizan cada vez más la adquisición de productos económicos para vestir, equipar el hogar o acceder a tecnología y accesorios, evitando así los tiempos de espera propios de pedidos internacionales. El fenómeno ya es notorio en la ciudad; entre los casos más visibles se encuentra Shein Outlet, en la carrera Quinta con calle 30, además de otro comercio con concepto similar en el sector de El Salado. En el centro de Ibagué, específicamente en la calle 15 con carrera Segunda, opera una tienda inspirada en Temu, lo que refleja la popularidad de esta modalidad de negocio.

Estas tiendas recurren a estrategias comerciales y nombres que evocan a Shein y Temu, aunque su funcionamiento no tiene ningún vínculo con dichas compañías, que, según la información disponible, no cuentan aún con puntos físicos oficiales en Colombia. La independencia de estos negocios es clara: se dedican a la venta de mercancía importada, muchas veces semejante a la disponible en las aplicaciones de compras internacionales.

Uno de los factores que impulsa el auge de estos establecimientos es el bajo costo de sus productos. Sus vitrinas exhiben artículos de moda, bolsos, maquillaje, objetos de papelería, juguetes, decoración y artículos tecnológicos a precios normalmente inferiores a los de comercios tradicionales. Además, ofrecen la posibilidad de revisar la calidad, probar los tamaños y concretar la compra de manera inmediata, evitando los posibles contratiempos de los envíos desde el exterior.

Las redes sociales han jugado un papel clave en este fenómeno. De acuerdo con lo reseñado, plataformas como TikTok, Instagram y Facebook sirven para difundir reseñas, recomendaciones y videos de compras, despertando especial interés entre los jóvenes. Los comerciantes, a su vez, utilizan estas redes para mostrar inventario, lanzar promociones y captar compradores con transmisiones en vivo, lo que fortalece la visibilidad y el impacto de estos negocios.

La consolidación de este modelo refleja la adaptación del comercio local: ahora busca parecerse a las plataformas digitales, apostando por una oferta variada, precios bajos y actualización permanente. Así, responden ágilmente a las tendencias del mercado y atraen a personas que desean comprar lo último en moda sin recurrir a compras internacionales.

El crecimiento continuo de estos comercios, como señalan especialistas en comercio, dependerá de la persistente demanda por productos económicos y de entrega rápida. En Ibagué, la apertura de nuevas tiendas confirma que el comercio tradicional se reinventa al incorporar estrategias propias del comercio digital y de las redes sociales, acercando el atractivo de las plataformas internacionales al comercio presencial en la ciudad.

¿Por qué no hay tiendas oficiales de Shein o Temu en Ibagué?

La ausencia de tiendas oficiales de Shein o Temu en Ibagué, y en general en Colombia, fue confirmada en la información recopilada; ambas compañías, aunque populares en el país, aún no cuentan con establecimientos físicos reconocidos oficialmente. Los comercios existentes simplemente adoptan estrategias similares a las de estas plataformas, pero operan de manera independiente.

¿Qué ventajas ofrecen las tiendas “tipo Shein” y “tipo Temu” frente a las compras internacionales?

Una de las principales ventajas de las tiendas "tipo Shein" y "tipo Temu" es la inmediatez: los consumidores pueden ver, comparar y llevarse los productos sin tener que esperar los tiempos de importación, como ocurre en las compras internacionales. Además, estos comercios ofrecen una variedad constante de productos a precios bajos, adaptándose rápidamente a las tendencias locales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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