Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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En los últimos meses, Ibagué ha sido testigo de la aparición de comercios que promocionan productos "tipo Shein" o "tipo Temu", una tendencia que ha llamado la atención de muchos consumidores, pero que suele estar acompañada de confusiones. Aunque estos negocios evocan el modelo de las reconocidas plataformas asiáticas, es fundamental reiterar que no corresponden a tiendas oficiales de Shein ni de Temu. Según la información publicada, se trata de establecimientos independientes que han decidido adoptar una estrategia de comercialización basada en productos importados, inventario con alta rotación y precios considerablemente bajos.

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Esta creciente tendencia responde a cambios claros en los patrones de consumo en la ciudad. Ahora, son cada vez más quienes buscan opciones económicas para vestirse, decorar el hogar, organizar espacios o adquirir tecnología y accesorios, evitando así los tiempos de espera que suelen acompañar las compras internacionales a través de aplicaciones como Shein o Temu, como se explica en el artículo.

El fenómeno se observa en múltiples zonas de Ibagué. Ejemplo de esto es Shein Outlet, ubicado en la carrera Quinta con calle 30, y otro local de corte similar en El Salado. Incluso en el centro de la ciudad, en la calle 15 con carrera Segunda, hay una tienda inspirada en Temu. Aunque adoptan nombres y estrategias que recuerdan a estas plataformas, no mantienen vínculo oficial con las empresas originales. En efecto, actualmente, tanto Shein como Temu no tienen tiendas físicas oficiales en Colombia; estos comercios locales operan de forma completamente independiente, ofreciendo productos importados o de características semejantes a los que se pueden ver en las aplicaciones internacionales.

Uno de los factores que ha favorecido la expansión de estos establecimientos es la posibilidad de ofrecer precios atractivos. Los compradores pueden encontrar ropa, bolsos, maquillaje, artículos para el hogar y mucho más a valores competitivos frente a almacenes tradicionales, sumado al beneficio de poder observar, comparar y comprar el producto inmediatamente, sin esperar envíos. Además, el auge de plataformas como TikTok, Instagram y Facebook ha sido clave; según el artículo, las redes sociales se convierten en vitrina para mostrar novedades y promociones mediante transmisiones en vivo, atrayendo diariamente a más compradores, especialmente jóvenes.

En conclusión, la consolidación de este modelo refleja una transformación en el comercio local de Ibagué, adaptándose a las expectativas de consumidores que buscan variedad, actualidad y precios bajos. Expertos citados en el texto sostienen que la tendencia continuará en tanto exista alta demanda y las redes sociales sigan impulsando este tipo de consumo inmediato y económico en la ciudad.

¿Por qué los comercios tipo Shein y Temu en Ibagué no son tiendas oficiales?

De acuerdo con la información disponible, estos comercios utilizan estrategias comerciales y nombres que recuerdan a Shein y Temu, pero no tienen relación oficial con tales plataformas, ya que actualmente ninguna de ellas cuenta con tiendas físicas oficiales en Colombia. Los establecimientos operan de manera independiente, centrados en la importación y venta de productos similares o de inspiración asiática, pero no forman parte de la estructura administrativa, comercial ni legal de Shein o Temu.

¿Qué diferencia hay entre comprar en tiendas tipo Shein/Temu y hacerlo directamente en las plataformas?

La principal diferencia radica en la experiencia de compra e inmediatez. En las tiendas físicas tipo Shein o Temu en Ibagué, según lo expuesto, los consumidores pueden revisar personalmente el producto, comparar calidad y tamaño y llevárselo en el acto, sin depender de importaciones o posibles demoras en el envío, a diferencia de lo que ocurre cuando se compra directamente en las plataformas digitales internacionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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