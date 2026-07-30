El mercado laboral en América Latina continúa transformándose hacia esquemas donde la flexibilidad es la regla dominante. Así lo evidencia el reciente estudio titulado “La experiencia laboral 2026 en Colombia: Ganar bien, vivir mejor y crecer sin renunciar”, desarrollado por WeWork en conjunto con la consultora Michael Page, el cual reveló que el 56,17% del talento colombiano que labora en oficina se inclina por el modelo híbrido, frente a un reducido 10,44% que prefiere la presencialidad completa.

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En este escenario de transformación, Diego Kexel, gerente general de WeWork en Latinoamérica, detalló en La República las nuevas apuestas comerciales de la compañía global y las perspectivas para su operación en la región, destacando la próxima llegada de un producto enfocado en la versatilidad de los usuarios.

Uno de los anuncios centrales de la compañía es la implementación en el país de su plataforma On Demand, un servicio que ya opera con éxito en mercados como México y Brasil. De acuerdo con el directivo, la herramienta estará disponible en territorio colombiano a partir del próximo mes de septiembre, según el citado medio.

El sistema permitirá a los usuarios, mediante una aplicación móvil y sin necesidad de adquirir una membresía mensual, reservar en tiempo real salas de reuniones, espacios de trabajo u oficinas privadas por periodos específicos que van desde media hora, una hora, tres horas, hasta jornadas completas en cualquiera de las locaciones de la red. Esta alternativa busca responder a las necesidades de profesionales independientes, emprendedores y empresas que requieren infraestructura de manera flexible y ocasional.

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En cuanto al rendimiento operativo, Kexel señaló que la compañía atraviesa por un momento financiero muy sólido, al acumular más de un año de rentabilidad en todas sus ubicaciones a nivel latinoamericano. Actualmente, WeWork registra una tasa de ocupación superior al 80% en la región, un indicador calificado como saludable para la sostenibilidad del negocio.

La red operativa comprende 69 ubicaciones en América Latina, de las cuales nueve se encuentran en Colombia, distribuidas en seis sedes en Bogotá y tres en Medellín. Respecto al futuro de la infraestructura, el gerente general indicó que la demanda por espacios de trabajo sigue firme, señalando que las oficinas continúan vigentes pero replanteadas bajo el concepto de “lugares con propósito” orientados a la confianza y al cumplimiento de objetivos corporativos, descartando la presencialidad basada en el control tradicional.

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