BMW anunció un plan para reducir hasta 8.000 puestos de trabajo en Alemania antes de finalizar 2027, como parte de una estrategia para ajustar sus costos y responder a los desafíos que enfrenta la industria automotriz.

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El programa comenzará en octubre de 2026 y estará enfocado principalmente en empleados de áreas administrativas, es decir, trabajadores que no están vinculados directamente con la producción de vehículos, detalla DW.

La compañía, con sede en Múnich, ofrecerá planes de salida voluntaria a cerca de la mitad de su plantilla en Alemania, añade ese medio.

De los 154.000 empleados globales de BMW, aproximadamente 84.000 trabajan en ese país, por lo que la medida tendrá un impacto significativo en su estructura interna, agrega esa cadena.

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BMW se suma así a otros grandes fabricantes alemanes como Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi y Porsche, que también han anunciado recortes de personal ante la difícil situación del sector.

La industria automotriz alemana enfrenta una menor demanda en China, mayor competencia de fabricantes asiáticos, nuevos aranceles internacionales y las consecuencias de tensiones geopolíticas como la crisis en Oriente Medio.

El ajuste refleja la presión que atraviesa uno de los sectores clave de la economía europea, mientras las compañías buscan adaptarse a la transición hacia vehículos eléctricos, reducir gastos y mantener su competitividad en un mercado global cada vez más exigente.

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