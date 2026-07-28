Colombia enfrenta una alerta energética por el mantenimiento preventivo de la regasificadora de Cartagena, única infraestructura del país para recibir gas natural importado.

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La terminal suspenderá sus operaciones entre el 30 de julio y el 3 de agosto, lo que aumenta la preocupación por un posible déficit de suministro en medio de la reducción de la producción nacional de gas.

La regasificadora, que comenzó operaciones en 2016 para respaldar la generación eléctrica del Caribe, actualmente cubre más del 30 % de la demanda nacional de gas y es clave para las termoeléctricas Termoflores, Tebsa y Termocandelaria, responsables de gran parte del abastecimiento eléctrico de la región.

El Centro Nacional de Despacho de XM advirtió que podría ser necesario implementar racionamientos programados si se presentan contingencias.

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El Gobierno reconoció que la parada representa un riesgo para el suministro de gas y la prestación del servicio eléctrico.

Para evitar una crisis, Ecopetrol aportará cerca de 80 millones de pies cúbicos diarios de gas, mientras Promigás almacenará otros 40 millones. Aunque las térmicas tienen garantizado el combustible, algunas industrias podrían enfrentar restricciones temporales.

Además, el Ministerio de Trabajo recomendó priorizar el teletrabajo en varias regiones para reducir el consumo energético durante el periodo crítico.

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