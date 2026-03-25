En la mañana del miércoles 25 de marzo se presentó un incidente vial dentro de la terminal de carga del Aeropuerto Internacional El Dorado, lo que causó una alerta inicial por una posible fuga de gas y la activación de protocolos de emergencia en la zona.

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De acuerdo con la información de El Tiempo, el hecho correspondió a un choque protagonizado por un vehículo oficial que hacía parte de la operación interna del aeropuerto.

El automotor terminó impactando contra una estructura en la que se encuentran instalados tanques de gas, lo que encendió las alarmas debido al riesgo potencial que representaba una posible afectación en estas instalaciones.

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#ATENCIÓN | Una camioneta de los servicios de seguridad del aeropuerto El Dorado chocó en el terminal de carga. Las autoridades realizaron un cierre de la zona, ya que están verificando una fuga de gas producto del accidente. pic.twitter.com/bXFNBF8qco — Pulzo (@pulzo) March 25, 2026

En los primeros reportes se habló de un “accidente simple”; sin embargo, la ubicación del impacto llevó a que se emitiera una advertencia preventiva por una eventual fuga de gas. Esta situación obligó a las autoridades y a los equipos de emergencia a actuar con rapidez para evaluar los daños y evitar cualquier escenario de mayor riesgo.

La empresa Opain, encargada de la administración, operación y mantenimiento del aeropuerto, confirmó a El Tiempo, los hechos y entregó detalles sobre lo ocurrido. Según indicó, hacia las 9:28 de la mañana se verificó junto con las autoridades competentes que no existía fuga de gas en el lugar del incidente, lo que permitió descartar un peligro mayor.

#BOGOTÁ | Se produjo un accidente de tránsito en la terminal de carga del Aeropuerto cuando un vehículo de seguridad y vigilancia chocó contra un muro, provocando altamente una fuga de gas. Funcionarios, Policía de Tránsito, Bomberos y personal de transporte, acudieron al lugar. pic.twitter.com/EOkb0uXHdH — NOTICIAS EDL (@NOTICIASEDL) March 25, 2026

Como medida preventiva, el área donde ocurrió el choque fue acordonada y aislada mientras se hacen las inspecciones correspondientes. Asimismo, se procedió al cierre del suministro de gas y de las válvulas asociadas al sistema, con el fin de eliminar cualquier posibilidad de escape. También se restringió el tránsito en el sector debido a la presencia de remanentes en la tubería que requerían revisión técnica.

Desde Opain se aclaró que el impacto contra los tanques fue leve y no causó daños estructurales de consideración. No obstante, para garantizar la seguridad, unidades del Cuerpo de Bomberos de Bogotá acudieron al sitio para inspeccionar la zona, realizar mediciones y descartar completamente cualquier riesgo asociado a gases.

Mientras se desarrollaban estas labores, las autoridades implementaron un cierre preventivo en la calle 26 con carrera 104, a la altura de la terminal de carga del aeropuerto. Esta medida buscó facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y proteger tanto a los trabajadores del aeropuerto como a los ciudadanos que transitan por el sector.

A través de comunicaciones oficiales se recomendó a los conductores tomar rutas alternas mientras se controlaba la situación. La rápida intervención de los organismos de emergencia permitió manejar el incidente sin mayores complicaciones y mantener el control en todo momento.

Las autoridades confirmaron que la situación quedó bajo control y que no se registraron fugas ni afectaciones graves. El evento se resolvió como un incidente menor, aunque evidenció la importancia de los protocolos de seguridad en infraestructuras críticas como el principal aeropuerto del país.

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