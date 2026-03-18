La ciudadanía en Bogotá deberá tener paciencia durante los próximos días porque la movilidad podría complicarse, debido a unas convocatorias de protestas en marzo, que incluyen marchas, protestas y más actividades. Las movilizaciones fueron convocadas por organizaciones sociales y otros colectivos, y los principales puntos de concentración se darán en la calle 26 y en el aeropuerto El Dorado, lo que podría complicar la movilización de conductores y viajeros.

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Cuándo serán las protestas en Bogotá sobre la calle 26 y El Dorado

Hasta el momento se ha informado de tres movilizaciones y se llevarán a cabo el 19, 20 y 22 de marzo, y se dividirán de la siguiente manera:

Jueves 19 de marzo: habrá un plantón en el segundo piso de el aeropuerto El Dorado , principalmente en la zona de salidas internacionales y dónde se hace ‘check-in’. Se llevará a cabo entre las 3:30 a 6:00 de la tarde de ese día y podría afectar los viajes de cientos de pasajeros.

habrá un plantón , principalmente en la zona de salidas internacionales y dónde se hace ‘check-in’. Se llevará a cabo de ese día y podría afectar los viajes de cientos de pasajeros. Viernes 20 de marzo: sobre el monumento a los Héroes caídos en combate (calle 26, en inmediaciones del CAN) se llevará a cabo un acto simbólico de la Asociación Heroínas de la Fuerza Pública, que tiene como objetivo reivindicar las labores de las mujeres militares y policías. Se desarrollará entre las 8:00 a las 9:00 de la mañana . Es posible que la actividad no se extienda hacia la avenida.

sobre el monumento a los Héroes caídos en combate se llevará a cabo un acto simbólico de la Asociación Heroínas de la Fuerza Pública, que tiene como objetivo reivindicar las labores de las mujeres militares y policías. Se desarrollará entre las . Es posible que la actividad Domingo 22 de marzo: Colectivos en defensa del agua y fuentes hídricas protestarán en favor de los humedales de la ciudad. El punto de encuentro será en la plazoleta del centro comercial Gran Estación, también en la calle 26, a las 10:00 de la mañana. Es posible que haya bloqueos en la movilidad vial porque el plantón también tendrá una marcha.

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Recomendaciones para las próximas protestas en Bogotá

Las autoridades distritales recomendaron a los ciudadanos que planifiquen sus trayectos con antelación para que puedan tener en cuenta posibles desvíos o cierres viales. En caso de participar en alguna protesta, se pide de forma pacífica y respetando el espacio público.

Las jornadas de movilizaciones estarán acompañadas por gestores de diálogo social y derechos humanos de la Secretaría de Gobierno. Estos intervendrán en caso de que haya confrontaciones y mediarán para que no haya alteración del orden.

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