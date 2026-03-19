El aeropuerto El Dorado de Bogotá suma un nuevo espacio enfocado en pasajeros frecuentes y de alto nivel, con la apertura de una sala VIP en la zona internacional que busca mejorar la experiencia desde antes de abordar.

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El nuevo espacio, inaugurado por Avianca, supera los 700 metros cuadrados, está diseñado para atender a usuarios élite y pasajeros frecuentes, ampliando la oferta de zonas preferenciales dentro del aeropuerto. Esta estrategia responde al crecimiento de la demanda por experiencias más personalizadas en los viajes aéreos.

La sala incluye áreas de descanso, espacios de trabajo y zonas pensadas para quienes necesitan mantenerse conectados mientras esperan su vuelo. También cuenta con una oferta gastronómica y de bebidas más amplia frente a la de las salas tradicionales.

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Además, Avianca incorporó un diseño inspirado en elementos representativos de Colombia, como su geografía y procesos artesanales, en una apuesta por darle identidad local a la experiencia internacional.

Según datos de la compañía, se proyecta que más de 150.000 usuarios utilicen este espacio durante 2026, lo que evidencia el interés por este tipo de servicios dentro de los aeropuertos.

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