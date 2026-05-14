Las autoridades avanzan en la investigación por el asesinato de Mireyda Ordóñez y su hijo de 11 años, cuyos cuerpos fueron encontrados enterrados en una vivienda del corregimiento San Antonio de los Caballeros, zona rural del municipio de Florida, en el Valle del Cauca.

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El caso tomó un nuevo rumbo después de que se conociera quién sería el principal sospechoso del crimen. Las víctimas habían sido reportadas como desaparecidas desde el 19 de abril de 2026. Familiares aseguraron que desde esa fecha no volvieron a tener contacto con la mujer ni con el menor, situación que despertó preocupación entre allegados y habitantes de la comunidad.

De acuerdo con la información difundida por Noticias Caracol, el principal señalado sería la pareja sentimental de Mireyda, un hombre identificado como David Cano, quien posteriormente apareció muerto en zona rural de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca.

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¿Cómo encontraron a madre e hijos enterrados en su casa en Valle del Cauca?

Las primeras hipótesis apuntan a que el sujeto habría fallecido en un presunto suicidio poco después de la desaparición de madre e hijo. El hallazgo de los cuerpos ocurrió el 13 de mayo, cuando familiares llegaron hasta la vivienda donde residía la mujer y notaron movimientos extraños de tierra en el patio de la casa.

Tras la alerta, unidades del CTI de la Fiscalía y de Policía Judicial adelantaron la inspección en el lugar y confirmaron que allí estaban enterradas las dos víctimas.

La investigación permanece bajo reserva mientras Medicina Legal avanza en los análisis forenses y las autoridades recopilan testimonios y otras evidencias para esclarecer cómo ocurrieron los hechos. El caso provocó conmoción en Florida y en distintas zonas del Valle del Cauca debido a la gravedad del crimen y a las circunstancias en las que fueron encontrados madre e hijo.

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