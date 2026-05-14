En la noche del miércoles 14 de mayo de 2026, el presidente Gustavo Petro autorizó la puesta en marcha de cinco zonas de ubicación temporal (ZUT) para el traslado de integrantes de grupos armados ilegales, como parte del desarrollo de la política de ‘paz total’.

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(Vea también: “Pedazo de pendejo; no ha desmovilizado a nadie”: Claudia López lapida a Petro por la “paz total”)

La decisión fue adoptada en el marco de los avances de los acercamientos con organizaciones armadas que mantienen presencia en varias regiones del país. De acuerdo con el Ejecutivo, estas zonas no implican desmovilización inmediata, sino espacios transitorios de ubicación bajo condiciones específicas de control y verificación estatal.

Según lo establecido, las ZUT funcionarán como áreas delimitadas donde los integrantes de estos grupos permanecerán mientras avanzan las conversaciones con el Gobierno. En esos espacios se aplicarán protocolos de seguridad, seguimiento institucional y coordinación entre entidades del Estado encargadas del proceso.

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“Los procesos de negociación se mantienen por obligación en Colombia (…) Eso significa que habrá las zonas de concentración, que son la última fase de un proceso de negociación, según la ley. Pero no se puede poner en duda en función de las facultades del Presidente, que la ley de orden público determina, y que depende, según la ley, del estado de avance de un proceso de paz, que hace exclusivamente el Presidente”, dijo el jefe de Estado en un consejo de ministros.

¿Qué miembros de grupos armados serían trasladados a zonas de ubicación temporal

Frente a la medida, la Consejería Comisionada para la Paz aclaró en un comunicado que en la primera fase de implementación de las ZUT no ingresarán personas con órdenes de captura con fines de extradición vigentes, aunque esa situación podrá ser evaluada posteriormente por el presidente.

Por esta razón, no estaría en el listado Jovanis de Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo’, señalado jefe de esa estructura criminal y requerido en extradición por Estados Unidos.

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, anunció además una reunión con la fiscal general Luz Adriana Camargo y el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, para revisar la suspensión de las órdenes de captura solicitadas por el Gobierno.

La Fiscalía, por su parte, explicó que la suspensión requiere la verificación plena de la identidad de las 29 personas, su situación jurídica, y la existencia de órdenes nacionales o con fines de extradición, además de información que permita validar el alcance real de los acuerdos.

El ente acusador advirtió que la información entregada por el Gobierno no permite aún establecer el universo completo de personas ni las condiciones verificables del proceso, por lo que insistió en la necesidad de mecanismos de control claros.

La Fiscalía también precisó que las ZUT deben entenderse como un instrumento para facilitar la desmovilización o el sometimiento a la justicia, y no como un punto final del proceso ni como una habilitación general de movilidad.

¿Cuáles son las Zonas de Ubicación Temporal?

El Gobierno definió cinco zonas de ubicación temporal (ZUT) y áreas asociadas dentro de los procesos de negociación de la política de “paz total”, donde serán concentrados integrantes de distintos grupos armados ilegales mientras avanzan los diálogos.

Una de las zonas fue establecida en el área rural de Tibú (Norte de Santander), destinada al Frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), estructura liderada por alias ‘Calarcá’.

Otra se ubicó en el municipio de Mallama (Nariño), asignada a integrantes de los Comuneros del Sur, grupo con presencia en esa región del suroccidente del país.

También fueron definidas dos áreas bajo la figura de Zonas de Capacitación Integral (ZOCIUT): una en Roberto Payán (Nariño) y otra en Valle del Guamuez (Putumayo), destinadas a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB).

Estas zonas funcionarán como espacios de concentración temporal bajo supervisión institucional, en el marco de los procesos de negociación con el Gobierno, y hacen parte de los mecanismos previstos en la política de “paz total”.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.