Por: VALORA ANALITIK

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El más reciente informe de pobreza energética del Ministerio de Minas y Energía reveló que los municipios de la Amazonía, la Orinoquía y la región Pacífica, excluyendo a Cali, Buenaventura y Popayán, así como algunos municipios del Caribe, registran los mayores niveles de este indicador. El documento también señaló que Magdalena y Sucre presentaron importantes reducciones en el índice de pobreza energética.

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A pesar de estos avances, en Colombia todavía 20,6 % de los hogares se encuentran en condición de pobreza energética. Según la cartera, el indicador disminuyó 1,7 puntos porcentuales, al pasar de 22,3 % en 2024 a 20,6 % en 2025. Esto representó una reducción de más de 227.500 hogares en esta condición a nivel nacional. Sin embargo, se traduce en que uno de cada cinco hogares en Colombia aún no tiene acceso a servicios como electricidad o gas.

Imagen: Ministerio de Minas y Energía

En el documento se detalló que la pobreza energética corresponde a la falta de capacidad para acceder a servicios energéticos seguros, confiables y asequibles. El ministerio recordó que la energía es un recurso transversal para casi todas las actividades humanas. Sin ella, se dificulta el acceso a servicios de salud, la conservación de alimentos y medicamentos, el estudio de los niños y jóvenes, e incluso la comunicación y la participación ciudadana.

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Para medir este índice se evaluaron tres dimensiones. La primera fue el acceso a la energía eléctrica y a fuentes adecuadas para la preparación de alimentos, identificando la ausencia del servicio de electricidad o el uso de leña y carbón como principal combustible para cocinar, en lugar de alternativas como el gas licuado de petróleo (GLP o pipeta de cocina).

La segunda dimensión correspondió a la funcionalidad de la vivienda, evaluando la disponibilidad de estufa, nevera, lavadora y un espacio adecuado para cocinar. La tercera fue el acceso a tecnologías de la información y las comunicaciones, considerando la disponibilidad de computador, internet, televisor inteligente o teléfono celular.

De esta manera, las regiones de la Orinoquía, el Caribe y el Pacífico concentraron los niveles más altos, mientras que la región Central, especialmente Bogotá, registró los menores indicadores. En la Orinoquía sobresalen departamentos como Vichada, Vaupés y Guainía. Más al sur, en la Amazonía, también presentan altos niveles Putumayo, Amazonas y Vaupés.

Imagen: Ministerio de Minas y Energía

Adicionalmente, en 2025 las regiones de la Amazonía y la Orinoquía registraron el mayor costo unitario promedio de la energía eléctrica, con $956,7 por kilovatio hora, lo que representó una variación anual de 8,68 %.

Lo anterior significa que, en muchas de estas zonas del país, los hogares enfrentan dificultades para conservar alimentos y medicamentos, estudiar durante la noche o comunicarse con el resto del territorio nacional. En regiones de altas temperaturas, además, la falta de acceso a la energía limita el uso de equipos de refrigeración o aire acondicionado, habituales en algunas zonas de las principales ciudades del Caribe.

En el Pacífico, Chocó fue el departamento con mayores niveles de pobreza energética. Sin embargo, esta región registró el menor costo unitario promedio del kilovatio hora y también la menor variación anual, de 5,25 %. En promedio, el valor pasó de $882,8 por kilovatio hora en 2024 a $922 en 2025.

Imagen: Ministerio de Minas y Energía

En el centro del país, Boyacá fue el departamento con los mayores niveles, mientras que Santander, Norte de Santander, Meta y Antioquia registraron niveles intermedios. Por su parte, Caquetá, Huila y Tolima también presentaron indicadores entre medios y altos.

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Finalmente, el Ministerio de Minas y Energía destacó que las comunidades energéticas despertaron el interés de cerca de 18.000 comunidades para acceder a fuentes de energía renovable. Asimismo, expresó que Colombia alcanzó una cobertura eléctrica de 93,12 %, con la conexión de más de 539.350 nuevas viviendas al servicio de energía. En total, el país llegó a 17,9 millones de viviendas con acceso a electricidad y registró un aumento de 3,13 % en la cobertura rural, según lo indicó la cartera de gobierno.

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