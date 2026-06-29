La senadora Paloma Valencia lanzó una dura advertencia sobre la vulnerabilidad energética de Colombia a través de un video publicado en su cuenta de X, calificando de “gravísima” la reciente alerta emitida por el gremio Naturgas. De acuerdo con la congresista del Centro Democrático, el país enfrenta una alarmante y sostenida reducción en sus reservas de gas natural, una situación que atribuye de manera directa a la gestión y el “legado” del gobierno saliente de Gustavo Petro.

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Valencia enfatizó que el desabastecimiento ya no es una amenaza a futuro, sino una realidad palpable que ha obligado a Colombia a iniciar la importación de gas para suplir la demanda interna. La legisladora señaló que la combinación de menos reservas, un incremento en los costos de importación y los efectos del Fenómeno de El Niño configuran un escenario crítico que podría golpear directamente los bolsillos de los ciudadanos e incluso derivar en un racionamiento eléctrico generalizado antes de que termine el año.

“Gravísima la alerta de Naturgas: en los últimos cuatro años las reservas de gas han caído 40% y solo en el último año disminuyeron 16%. Ya estamos importando gas, que cuesta más. Si no se toman medidas, los colombianos pagarán más y hasta podría haber un apagón, este es el legado que nos deja Petro”.

A partir de los datos consolidados por Naturgas y expuestos por la parlamentaria, se detalla el complejo panorama técnico y económico que afronta el sector energético:

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Factor de Riesgo Cifra / Indicador Reportado Impacto en la Ciudadanía e Industria Desplome de Reservas Caída del 40% en los últimos 4 años y 16% en el último año. Reducción drástica de la autosuficiencia energética y el tiempo de soberanía térmica del país. Costo de Importación Incremento estimado del +40% en el costo del gas traído del exterior. Impacto directo en el costo del gas domiciliario (cocina) y sobrecostos comerciales. Factor Climático Monitoreo crítico por el impacto del Fenómeno de El Niño. Los embalses se quedan sin agua, disminuyendo drásticamente la generación hidroeléctrica del país. Efecto en la Factura Dependencia obligatoria de termoeléctricas con gas caro. Alza generalizada en las tarifas mensuales del servicio de energía eléctrica para todos los estratos. Riesgo de Desabastecimiento Alerta máxima de apagón proyectada para el mes de diciembre. Posibles racionamientos programados si no se estabiliza la oferta y la infraestructura de soporte.

La denuncia de Valencia no solo funciona como un balance de la administración saliente, sino como un llamado de urgencia para el periodo de transición política hacia el próximo 7 de agosto:

Atención prioritaria a la transición: como lo subraya el informe sectorial, el Fenómeno de El Niño y la escasez de gas exigen una atención previa al cambio de mando, obligando a coordinar comisiones de empalme técnico de alto nivel.

Exigencia al nuevo Ministerio de Minas: Valencia fue enfática al señalar que la administración entrante de Abelardo de la Espriella tendrá que “ponerse pilas” desde el primer día de gobierno para reactivar y desarrollar con fuerza la industria del gas local.

Soluciones estructurales a corto plazo: La urgencia regulatoria requiere viabilizar proyectos de exploración suspendidos y asegurar la logística de importación para evitar que el fantasma del apagón de los años 90 se materialice en el mes de diciembre.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.