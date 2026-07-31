Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Policía Nacional ha anunciado una convocatoria dirigida específicamente a los jóvenes de Ibagué y del Tolima que buscan iniciar una carrera como patrulleros dentro de la institución. Esta oportunidad está abierta hasta el 31 de agosto y destaca por la eliminación de costos en las valoraciones exigidas durante el proceso de selección, una medida pensada para facilitar el acceso de todos los aspirantes, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 2225.

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El principal objetivo es incorporar a nuevos miembros mediante el programa de Técnico Profesional en Servicio de Policía, el cual brinda la formación requerida para desempeñarse como patrullero una vez finalizado el proceso académico. Según información entregada por el Grupo de Incorporación Tolima, las evaluaciones necesarias para la admisión serán completamente gratuitas, una condición que responde a la búsqueda de igualdad de oportunidades para los jóvenes interesados en formar parte de la Policía Nacional.

La convocatoria permanecerá habilitada durante todo el mes de agosto, lo cual ofrece un plazo amplio para que los interesados reúnan la documentación y conozcan los requisitos solicitados. Quienes deseen postularse están invitados a dirigirse personalmente a la sede del Grupo de Incorporación Tolima, ubicada en la carrera Tercera con calle 21, donde se ofrecerá orientación directa sobre los pasos a seguir para formalizar la inscripción.

Como complemento, la Policía Nacional dispone de la línea telefónica 321 394 7476 para responder inquietudes y guiar a los candidatos durante el proceso de inscripción. Además, se abrió la posibilidad de cumplir la preinscripción de manera virtual, a través del portal oficial de la Policía Nacional, donde los aspirantes pueden consultar los requisitos y avanzar en los primeros pasos del proceso selectivo.

La institución insiste en la importancia de esta convocatoria e invita a los jóvenes del Tolima a aprovechar la oportunidad, señalando que podrán iniciar su proceso para convertirse en patrulleros hasta la fecha límite establecida del 31 de agosto.

¿Cuáles son los requisitos para ingresar al programa Técnico Profesional en Servicio de Policía?

Los requisitos para acceder al programa de Técnico Profesional en Servicio de Policía pueden ser consultados personalmente en la sede del Grupo de Incorporación Tolima o a través del portal oficial de la Policía Nacional. Además, el proceso de selección incluye valoraciones y evaluaciones que, para esta convocatoria, serán gratuitas en cumplimiento del Decreto 2225.

¿Cómo pueden los jóvenes del Tolima inscribirse en la convocatoria para patrulleros de la Policía Nacional?

Los jóvenes pueden inscribirse acercándose a la sede del Grupo de Incorporación Tolima en la carrera Tercera con calle 21, llamando a la línea 321 394 7476 para recibir indicaciones, o realizando la preinscripción directamente a través del portal oficial de la Policía Nacional, donde tendrán acceso a los requisitos y procedimientos de postulación para el cargo de patrullero.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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