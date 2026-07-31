Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Un caso que ha generado conmoción en el municipio de Rovira, Tolima, salió a la luz recientemente cuando un adulto mayor de 82 años fue enviado a prisión preventiva tras ser señalado de presuntamente cometer delitos sexuales contra cuatro menores de edad. Este proceso judicial comenzó después de varios años de silencio y ocultamiento, lo que ha incrementado el impacto en la comunidad y la atención del sistema judicial sobre la gravedad de los hechos.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la información suministrada por la Fiscalía General de la Nación, los hechos investigados datan de 2011 y 2012, cuando las víctimas, quienes en ese momento tenían entre 10 y 13 años, residían en la vereda El Corazón, sector rural de Rovira. El hombre ahora procesado era vecino de las afectadas, lo que facilitó el contacto y la supuesta comisión de los delitos.

El proceso judicial inició luego de que las denuncias alcanzaran las instancias legales pertinentes y, a partir de la recolección de testimonios y pruebas, se ordenara la captura del implicado. La aprehensión corrió por cuenta de investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, apoyados por la Policía Nacional, quienes localizaron al sospechoso en una zona rural del municipio.

La Fiscalía imputó cargos al individuo por los delitos de actos sexuales con menor de 14 años y acceso carnal abusivo con menor de 14 años, ambos en modalidad agravada de acuerdo con la investigación adelantada. Cabe resaltar que el detenido no aceptó los cargos en la etapa inicial del proceso, razón por la cual el juicio continuará y será un juez quien, luego de una valoración detallada de las pruebas, determinará si hay lugar a una condena.

El caso examina la importancia del acompañamiento legal y psicológico para las víctimas y subraya el papel central de la justicia en la protección de la niñez. El hecho de que permanezca en prisión preventiva, mientras se adelanta el juicio, obedece al carácter delicado de las acusaciones, en consonancia con las garantías procesales para los menores afectados y la sociedad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la situación legal del adulto mayor acusado de delitos sexuales en Rovira, Tolima?

El adulto mayor de 82 años se encuentra en prisión preventiva como medida cautelar dictada por orden judicial, mientras avanza el proceso en su contra. En la etapa inicial, el procesado no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación, por lo que será en juicio donde se establecerá su responsabilidad penal con base en las pruebas presentadas.

¿Qué son los delitos de actos sexuales y acceso carnal abusivo con menor de 14 años?

Los delitos de actos sexuales con menor de 14 años y acceso carnal abusivo con menor de 14 años implican cualquier contacto sexual o penetración realizados a personas menores de esa edad, lo que constituye un agravante según la ley penal. En el caso de Rovira, el procesado enfrenta cargos por ambas conductas, agravadas debido a la edad de las víctimas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.