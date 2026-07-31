Por: Portal Bogotá

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Bogotá festeja sus 488 años con una agenda cultural extensa y diversa, coordinada por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD), la cual tendrá lugar entre el 1 y el 14 de agosto de 2026. De acuerdo con la información publicada en bogota.gov.co, los planes incluyen conciertos, obras de teatro, exposiciones, talleres y actividades interactivas, con opciones gratuitas y otras de pago, para así sumar a públicos de todas las edades.

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La propuesta inicia con el Conciertazo de Verano, encuentro musical sin costo en la Plaza de Eventos del Parque Simón Bolívar, donde artistas como Calibre 50, Luister La Voz y otros compartirán escenario (SDCRD). Paralelamente, la Filarmónica de Bogotá tendrá conciertos de repertorio lírico y estrenos modernos en escenarios como el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y el Auditorio León de Greiff. Resalta en la agenda el montaje de ‘La tabernera del puerto’, considerada por críticos como la "última gran zarzuela de la historia", compuesta por Pablo Sorozábal.

Se destacan propuestas enfocadas en la diversidad cultural, como la jornada ‘Emancipación y Raizalidad’ de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, actividad gratuita dirigida a reconocer el legado raizal a través de música y danza. Además, los Escenarios Móviles de Idartes llevan la riqueza musical de América Latina a espacios abiertos, mientras otros eventos como el taller de clown ‘Naricitas Sin Vergüenza’ y experiencias teatrales o musicales como ‘Ahora que Tengo su Atención’ o ‘El amor no es como lo pintan’ exploran la creatividad local.

Las actividades educativas también tienen cabida, con talleres sobre identidad digital en Maloka, encuentros de lengua de señas, y lanzamientos como los Paraderos Paralibros Paraparques (PPP), que incorporan Wi-Fi gratuito y energía solar para fomentar la lectura. Varias exposiciones abren espacios para reflexionar sobre el patrimonio urbano y la memoria arquitectónica, como las iniciativas del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural e idpc.gov.co.

El cine y la literatura forman parte del festejo, entre ellas, ciclos como ‘Bogotá en cinta’ y presentaciones de proyectos gráficos en la Alianza Francesa de Bogotá. La programación concluye con eventos familiares, actividades de danza, proyección de cine de ciencia ficción y la participación de artistas nacionales como la Orquesta Filarmónica de Mujeres y Magdalena Cubides. Todo este abanico cultural refuerza el compromiso de las entidades locales por construir comunidad y acercar a más personas al arte y la cultura urbana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los eventos gratuitos destacados en la celebración de los 488 años de Bogotá?

Según bogota.gov.co, hay múltiples actividades sin costo como el Conciertazo de Verano en el Parque Simón Bolívar, talleres en el Centro Felicidad Chapinero, exposiciones en FUGA y el IDPC, proyecciones de cine al aire libre, y el acceso libre a actividades como ‘Texturas de ciudad’ en BibloRed. Además, iniciativas como el lanzamiento de los PPP ofrecerán acceso a lectura y tecnología sin costo adicional para la ciudadanía.

¿Qué es un deepfake y por qué es importante el taller sobre identidades digitales en Maloka?

De acuerdo con la información de Maloka, los ‘deepfakes’ son imágenes sintéticas creadas por inteligencia artificial sin el consentimiento de las personas, lo que representa una forma de violencia digital que afecta en especial a mujeres y niñas. El taller busca promover la reflexión sobre consentimiento, ética digital y estrategias de protección frente a estos retos de la tecnología emergente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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