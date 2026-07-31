Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, los espacios para el encuentro ciudadano, la cultura y el disfrute siguen en expansión. De acuerdo con información compartida por la Alcaldía Local de La Candelaria, la ciudad será escenario de la feria internacional Belleza Mineral, un evento dedicado tanto a la difusión del conocimiento científico como a la apreciación artística de los minerales. La feria tendrá lugar entre el 3 y el 6 de agosto, en horario continuo de 9:00 a. m. a 7:00 p. m., en la Plaza de los Talentos de la Alcaldía Local de La Candelaria, ubicada en la carrera 5 #12C – 40, pleno Centro Histórico de Bogotá.

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El evento, según lo indicado por la entidad organizadora, está abierto a todos los públicos y promete una experiencia amplia para familias, estudiantes, expertos y aficionados. Durante los cuatro días de programación, los asistentes podrán conocer muestras de minerales, geodas, drusas, fósiles y esmeraldas colombianas certificadas. La feria no solo privilegia la exhibición de piezas, sino que integra actividades de conocimiento y divulgación científica. En este sentido, se desarrollarán charlas especializadas en gemología, el estudio y clasificación de gemas, así como conferencias alrededor del valioso mundo de las esmeraldas.

Según la Alcaldía Local de La Candelaria, la agenda también contempla demostraciones en vivo del proceso de talla de gemas, destacando la destreza y el arte detrás de estas labores. Otro de los aspectos más relevantes será la presencia de representantes de siete países, quienes exhibirán una selecta colección mineralógica, ampliando así la dimensión internacional del evento. Además, artistas invitados enriquecerán la programación cultural, permitiendo que el público disfrute de una experiencia integral que fusiona ciencia, cultura y tradición.

La alcaldesa local, Angélica María Angarita Serrano, invitó públicamente a las familias y visitantes a sumarse a la feria: "Invitamos a las familias, grupos de amigos y visitantes a vivir una experiencia diferente en La Candelaria, donde podrán descubrir, aprender y disfrutar del fascinante universo mineral". Con actividades gratuitas y una completa agenda, la feria internacional Belleza Mineral busca fortalecer el sentido de pertenencia a la ciudad, promover el turismo y acercar a la comunidad a una programación educativa y cultural en el corazón del Centro Histórico de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En dónde y cuándo se realiza la feria internacional Belleza Mineral en Bogotá?

La feria internacional Belleza Mineral tendrá lugar del 3 al 6 de agosto, entre las 9:00 a. m. y las 7:00 p. m., en la Plaza de los Talentos de la Alcaldía Local de La Candelaria, ubicada en la carrera 5 #12C – 40, en el Centro Histórico de Bogotá. La entrada es libre y el evento está diseñado para todo tipo de público.

¿Qué actividades y muestras se podrán disfrutar en la feria Belleza Mineral de Bogotá?

Durante cuatro días, la feria ofrecerá charlas en gemología, exposiciones de minerales, geodas, drusas, fósiles y esmeraldas certificadas, así como demostraciones en vivo del proceso de talla de gemas. También habrá presencia de colecciones internacionales y presentaciones culturales, todo en un ambiente pensado para el aprendizaje y el entretenimiento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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