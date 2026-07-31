Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC) anunció la realización del Foro Distrital de Comunicación Comunitaria: Inteligencia Artificial, Sostenibilidad y Política Pública de Medios Comunitarios 2026. El evento se llevará a cabo el sábado 1 de agosto en el Auditorio A del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), ubicado en la calle 63 # 59A - 06, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. El objetivo es fortalecer las capacidades tecnológicas, organizativas y financieras de los medios de comunicación comunitaria en Bogotá, así como impulsar su adaptación a los retos actuales y futuros de la era digital.

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De acuerdo con el IDPAC, este foro se concibe como un espacio clave para la transferencia de conocimientos, apropiación digital y cocreación institucional. Durante la jornada, los participantes podrán sumergirse en dos paneles especializados y una mesa técnica orientada a abordar temas prioritarios como la inteligencia artificial y la sostenibilidad en los territorios.

El primer panel, “Los Medios Comunitarios frente a la Inteligencia Artificial”, analizará el uso ético y práctico de herramientas generativas para mejorar los contenidos, fortalecer la investigación periodística y combatir la desinformación en los barrios. El segundo panel, bajo el título “Monetización, Mercadeo y Sostenibilidad en la Era Digital”, ofrecerá herramientas sobre modelos de negocio, empaquetamiento comercial, asociatividad y estrategias de financiación para televisión comunitaria, radio local, prensa y proveedores alternativos de internet, también conocidos como ISP (sigla de ‘Internet Service Provider’ en inglés).

Finalmente, la mesa técnica permitirá que el IDPAC y los comunicadores sistematicen en vivo propuestas para actualizar la normativa distrital y democratizar el acceso a la pauta pública. Voceros del IDPAC resaltaron que se priorizará a los medios comunitarios de los estratos 1 y 2, con el fin de cerrar brechas económicas y fomentar un sector sostenible e independiente.

La agenda estará enriquecida con las exposiciones de expertos reconocidos en el campo como Mauricio Jaramillo, director de Impacto TIC; Ricardo Galán, periodista y consultor estratégico; Angélica Vizcaíno, decana universitaria; Lorena Angarita, presidenta de Red Intercable TV Colombia; y Juan Guillermo Cano Vargas, fundador de ASOREDES y vocero nacional. El encuentro tendrá entrada libre hasta completar el aforo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué temas se discutirán en el Foro Distrital de Comunicación Comunitaria 2026 de Bogotá?

El foro tratará tres temas principales: el rol de la inteligencia artificial en medios comunitarios, estrategias de monetización y sostenibilidad digital, y la actualización de la política pública para democratizar el sector, incluyendo el acceso a la pauta pública. Estos aspectos serán abordados por panelistas especializados y una mesa técnica con participación activa de comunicadores y entidades del sector, según informó el IDPAC.

¿Cómo impactará el foro del IDPAC a los medios comunitarios de estratos bajos en Bogotá?

Según voceros del IDPAC, el evento busca entregar herramientas concretas para cerrar brechas económicas y tecnológicas, haciendo énfasis en medios ubicados en estratos 1 y 2. Se promoverá la integración de nuevas tecnologías y la financiación sostenible para fortalecer su autonomía y mejorar la calidad de la información en los territorios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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