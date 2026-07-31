Por: Portal Bogotá

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Con el fin de robustecer la capacidad de reacción de Bogotá frente al fenómeno de El Niño, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) organizó una Simulación Distrital de Mesa del Manejo de Emergencias. Este evento, desarrollado en el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, convocó a 23 entidades que conforman el Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, además de organismos operativos de emergencia y empresas de servicios públicos, así como actores clave como la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, según información oficial del IDIGER.

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Durante la jornada, los participantes analizaron en conjunto el desarrollo de un escenario simulado donde se presentaban incrementos en la temperatura y disminuciones en la precipitación, efectos asociados al fenómeno de El Niño. A través de esta simulación, se buscó evaluar la respuesta institucional ante una posible emergencia, identificar los roles y responsabilidades de cada entidad, y sobre todo, fomentar la coordinación en el contexto de una situación crítica para la ciudad.

Guillermo Escobar, director del IDIGER, destacó la importancia del ejercicio afirmando que "prepararnos es una de las herramientas más efectivas para proteger la vida". También subrayó que estas simulaciones permiten aprender y mejorar la gestión del riesgo antes de que surja una emergencia real. Por su parte, Adriana Soto, secretaria de Ambiente Distrital, enfatizó que el éxito de la simulación no radica en una respuesta impecable, sino en la capacidad para identificar brechas y corregirlas a tiempo. Según Soto, estos ejercicios son espacios valiosos para clarificar roles, fortalecer mecanismos de coordinación y reconocer la disponibilidad de recursos para afrontar una eventual crisis ambiental.

La iniciativa se fundamentó en la Circular 006 de junio de 2026 emitida por el IDIGER, como parte de los preparativos distritales ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño durante el periodo 2026-2027. El propósito principal fue poner a prueba la Estrategia Distrital para la Respuesta a Emergencias (EDRE), revisando protocolos de activación y flujos de información entre entidades y organismos operativos para consolidar una respuesta pronta y unificada.

El IDIGER reiteró el llamado a la ciudadanía para actuar preventivamente, mediante el uso eficiente de agua y energía, la protección de las zonas verdes, la prevención de incendios forestales y el reporte inmediato de emergencias a la Línea de Emergencias 123.

¿Cómo se preparó Bogotá para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño 2026-2027?

Bogotá fortaleció su preparación a través de una simulación liderada por el IDIGER, en la que participaron 23 entidades distritales, organismos de emergencia y empresas de servicios públicos. Se evaluaron escenarios de incremento de temperatura y reducción de lluvias, se probaron protocolos y se afianzó la coordinación institucional para garantizar una respuesta rápida y articulada ante una posible emergencia durante el fenómeno de El Niño.

¿Cuáles son las recomendaciones del IDIGER para la ciudadanía frente a emergencias climáticas?

El IDIGER recomienda a la ciudadanía adoptar acciones preventivas como el uso responsable de agua y energía, proteger las áreas verdes, prevenir incendios forestales y reportar oportunamente cualquier situación de emergencia mediante la Línea de Emergencias 123, buscando así reducir riesgos asociados a los efectos del fenómeno de El Niño.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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