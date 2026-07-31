Por: Portal Bogotá

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En agosto, Bogotá es testigo de una escena ya tradicional: el cielo se llena de cometas de todos los colores y formas, mientras numerosas familias se reúnen para disfrutar de esta actividad lúdica al aire libre. Sin embargo, tras la alegría y vitalidad de este evento anual, hay un aspecto técnico fundamental para garantizar la seguridad de quienes participan. Según Enel Colombia, el mes de las cometas exige medidas de prevención estrictas debido al riesgo de accidentes eléctricos y posibles cortes de energía provocados por la interacción de las cometas con las redes eléctricas.

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Durante agosto de 2025, Enel Colombia retiró 350 elementos de sus redes eléctricas en Bogotá y Cundinamarca; la mayoría de estos eran cometas enredadas en cables. Cada cometa enredada tiene el potencial de provocar cortocircuitos, incendios y cortes en el suministro de energía que afectan a personas, hogares y comercios cercanos, según explicó la compañía. Por esa razón, Enel Colombia implementa cada año un plan de mitigación para la temporada de vientos, movilizando 58 cuadrillas especializadas. Estos equipos trabajan, de forma exclusiva, en la atención de emergencias y el retiro seguro de cometas o materiales atrapados en redes de alta, media y baja tensión.

Además, entre 2024 y 2026, la empresa ha instalado un total de 2.896 separadores preventivos en puntos estratégicos de la red eléctrica; 420 de estos dispositivos fueron ubicados específicamente para la temporada alta de cometas. Los separadores permiten mantener la distancia adecuada entre las líneas de media tensión, evitando que se toquen a causa del viento o de objetos externos como las propias cometas, lo que reduce considerablemente el riesgo de interrupciones eléctricas.

Para continuar disfrutando de este mes icónico sin contratiempos, Enel Colombia recomienda elegir lugares abiertos lejos de cables y postes para volar cometas, no intentar recuperarlas si se quedan atrapadas en cables y utilizar siempre materiales no metálicos. Aconseja, además, la constante supervisión adulta, especialmente cuando hay niños involucrados, y evitar la actividad en balcones, terrazas o durante lluvias y tormentas eléctricas. Así, la tradición puede celebrarse con seguridad y responsabilidad.

¿Cuáles son las principales recomendaciones para volar cometas en Bogotá de forma segura?

Las recomendaciones clave de Enel Colombia para volar cometas en Bogotá incluyen: elegir espacios abiertos lejos de redes eléctricas, no intentar recuperar cometas atrapadas en cables, usar materiales no metálicos para la cometa y el hilo, y evitar la actividad durante lluvias o tormentas. Es esencial la supervisión de adultos, especialmente con niños, y reportar cualquier incidente a los canales oficiales.

¿Qué medidas adopta Enel Colombia para evitar accidentes eléctricos durante la temporada de cometas?

Enel Colombia implementa varias acciones preventivas, tales como el despliegue de 58 cuadrillas especializadas en atención de emergencias y la instalación de miles de separadores preventivos en la red eléctrica. Estas medidas buscan minimizar el riesgo de cortocircuitos, incendios y cortes de energía ocasionados por cometas u otros objetos enredados en los cables.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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