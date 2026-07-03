El cierre de la agenda internacional del presidente Gustavo Petro no deja de producir hechos políticos de primer nivel. Tras culminar su controvertida visita oficial al papa León XIV en el Vaticano, el mandatario colombiano aterrizó en el país y, de inmediato, sostuvo una crucial y sorpresiva llamada telefónica con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

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La comunicación, que se extendió por varios minutos en la mañana de este viernes 3 de julio de 2026, contó además con la participación directa del embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña. Aunque el Palacio de Nariño se apresta a emitir los detalles oficiales a través de su equipo de prensa, la mesa de análisis de Blu Radio, bajo el liderazgo del periodista Ricardo Ospina, destapó los puntos más álgidos y reservados de una conversación que redefine el tablero diplomático a pocas semanas de que Petro entregue el poder.

El eje central y más delicado del diálogo giró en torno a la Lista OFAC (conocida popularmente en Colombia como la Lista Clinton). Según reveló Blu Radio, el presidente Petro aprovechó el contacto para solicitar formalmente el respaldo de la Casa Blanca con el fin de tramitar su salida de dicho listado legal, en el cual ha trascendido que figura su nombre, el del actual ministro del Interior, Armando Benedetti, y algunos de sus familiares cercanos.

El comunicado oficial emitido posteriormente por la Coordinación de Comunicaciones Estratégicas de la Presidencia confirmó este enfoque de manera diplomática, señalando que Petro “le pidió cordialmente al presidente Trump que apoye su salida de la lista OFAC”. Frente a esta petición, el mandatario estadounidense se mostró receptivo y aseguró de forma categórica que “hará lo mejor” para que dicho propósito se materialice en el corto plazo.

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Otro de los temas obligados de la agenda binacional fue el balance de la lucha contra las drogas y la erradicación de cultivos ilícitos. En la llamada se notificó el cumplimiento de la meta acordada de alcanzar cerca de 30.000 hectáreas erradicadas de forma voluntaria, con la proyección de cerrar el año 2026 rozando las 41.000 hectáreas.

Consciente de que su periodo constitucional expira en cinco semanas, Petro solicitó expresamente a la administración Trump que mantenga la financiación y la colaboración técnica de estos programas de sustitución con el gobierno entrante del presidente electo, Abelardo de la Espriella. Trump no solo recogió la propuesta, sino que se comprometió formalmente a dialogar con De la Espriella para asegurar un entendimiento político armónico entre la nueva administración y los sectores que pasarán a la oposición.

Esta llamada marca un fuerte contraste con la evidente hostilidad que caracterizó la relación entre ambos líderes durante la reciente campaña presidencial colombiana. En dicho escenario, Donald Trump rompió los canales tradicionales de neutralidad diplomática al manifestar un respaldo abierto y público a la candidatura del penalista Abelardo de la Espriella, principal encarnación de la oposición, debilitando las aspiraciones del candidato del oficialismo, Iván Cepeda, que finalmente perdió las elecciones.

Aquellas serias diferencias parecen haber quedado en el plano de la retórica electoral. El punto máximo de distensión de la jornada se dio al cierre de la comunicación, cuando el presidente de los Estados Unidos agradeció el gesto de Petro y le lanzó un inesperado elogio personal: “Una vez pude conocerlo, pude entender que usted es un buen hombre”, manifestó Trump, expresando además su deseo de mantener canales de diálogo abiertos en el futuro. Por su parte, Petro aprovechó el espacio para felicitar anticipadamente a la potencia norteamericana por la conmemoración de sus 250 años de independencia, que se celebrarán este sábado 4 de julio.

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