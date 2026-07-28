Una manifestación del gremio de bares mantiene afectada la movilidad en la Autopista Sur, en sentido Soacha–Bogotá, durante la tarde de este martes, provocando bloqueos en la operación de Transmilenio y fuertes congestiones en el corredor vial.

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De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, la protesta obligó a implementar desvíos en el sector, donde agentes de tránsito regulan el flujo vehicular con el fin de mitigar los represamientos que se presentan por la movilización.

Por su parte, Transmilenio informó que la manifestación, ajena a la operación del sistema, continúa a la altura de San Mateo, por lo que varias estaciones permanecen fuera de servicio.

Según la actualización emitida a las 6:10 p. m., las estaciones Bosa, Despensa, León XIII, Terreros y San Mateo siguen sin prestar atención a los usuarios. Además, la flota troncal está realizando retornos en el Portal Sur, mientras que la ruta circular San Mateo también dejó de operar de manera temporal.

Las autoridades recomendaron a los usuarios del sistema estar atentos a los canales oficiales de TransMilenio para conocer las novedades del servicio y planear rutas alternas mientras se restablece la operación.

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