Una manifestación del gremio de bares mantiene afectada la movilidad en la Autopista Sur, en sentido Soacha–Bogotá, durante la tarde de este martes, provocando bloqueos en la operación de Transmilenio y fuertes congestiones en el corredor vial.
De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, la protesta obligó a implementar desvíos en el sector, donde agentes de tránsito regulan el flujo vehicular con el fin de mitigar los represamientos que se presentan por la movilización.
#Reporte | Se presenta marcha en la Autopista Sur, sentido Soacha–Bogotá, por manifestaciones del gremio de bares. La movilización genera bloqueo en la operación de @TransMilenio .Nuestros agentes de tránsito realizan desvíos en el sector para mitigar la congestión. pic.twitter.com/ELGM2HZhvgLee También
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— Secretaría De Movilidad (@MovilidadSoacha) July 28, 2026
Por su parte, Transmilenio informó que la manifestación, ajena a la operación del sistema, continúa a la altura de San Mateo, por lo que varias estaciones permanecen fuera de servicio.
Según la actualización emitida a las 6:10 p. m., las estaciones Bosa, Despensa, León XIII, Terreros y San Mateo siguen sin prestar atención a los usuarios. Además, la flota troncal está realizando retornos en el Portal Sur, mientras que la ruta circular San Mateo también dejó de operar de manera temporal.
Las autoridades recomendaron a los usuarios del sistema estar atentos a los canales oficiales de TransMilenio para conocer las novedades del servicio y planear rutas alternas mientras se restablece la operación.
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