Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Yurani inicia cada día vendiendo bolsas para basura y otros productos en las calles de Ibagué. Esta rutina le permite sostener a su familia, especialmente desde que un incendio consumió por completo su vivienda en el barrio Los Álamos. Su vida cambió drásticamente desde esa tragedia; ahora, además de buscar el sustento diario, aguarda una respuesta que le garantice un nuevo hogar para ella, su esposo —quien usa silla de ruedas— y sus dos hijos, según testimonios recogidos por el diario El Nuevo Día.

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Desde el incidente, las autoridades han convocado a varias reuniones, pero las familias afectadas mantienen la incertidumbre sobre las soluciones definitivas, como expone Yurani: "Nos han hecho muchas reuniones, pero todavía no tenemos una respuesta". Durante los meses transcurridos, los afectados han escuchado distintos anuncios sobre posibles ayudas: algunas personas mencionan la entrega de viviendas, otras la asignación de subsidios de arriendo y otras, apoyos alternativos. Sin embargo, Yurani enfatiza que hasta el momento no se ha concretado ninguna de las promesas: "Al final no nos han resuelto nada".

El sector en el que ocurrió la emergencia continúa ocupado por familias que, como Yurani, permanecen allí por temor a quedar excluidas de las ayudas. Ante El Nuevo Día, ella explica: "Nos toca estar ahí haciendo acto de presencia porque si no estamos, cuando llegue alguna ayuda no nos van a brindar nada". También aseguró que los apoyos iniciales han disminuido considerablemente y que, pese a buscar ayuda en la Alcaldía, las respuestas no llegan.

A esta espera se suma la preocupación sobre el futuro del terreno. Yurani señaló que las familias han escuchado que podría prohibirse la reconstrucción de viviendas en el lugar afectado, pero nadie les ha dado claridad sobre lo que realmente sucederá.

Según informaron las autoridades tras el incendio del 11 de abril, 94 familias recibirían subsidios de arrendamiento durante nueve meses. El esquema acordado indicaba que la Alcaldía de Ibagué financiaría los primeros tres meses, la Gobernación del Tolima cubriría otros tres y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo completaría el periodo. Pese a estos anuncios, los afectados han manifestado que no existe una ruta clara para recibir el apoyo y siguen sin conocer si su situación tendrá una solución permanente.

La demora en las respuestas oficiales impulsó a los damnificados a protestar frente a la Alcaldía de Ibagué en junio, solicitando garantías escritas sobre los compromisos y reclamando claridad sobre una posible reubicación. Cuatro meses después del incendio, la principal inquietud de las familias sigue siendo cuándo podrán reconstruir sus vidas frente a la falta de alternativas definitivas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ayudas prometieron las autoridades a las familias afectadas por el incendio en Los Álamos de Ibagué?

De acuerdo con información publicada por El Nuevo Día, las autoridades anunciaron subsidios de arriendo para 94 familias durante nueve meses, con un esquema de financiación compartida entre la Alcaldía de Ibagué, la Gobernación del Tolima y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Sin embargo, las familias señalan que estas ayudas aún no se han concretado y desconocen detalles sobre cuándo recibirán el apoyo.

¿Cuál es la principal preocupación de las familias tras el incendio en Los Álamos de Ibagué?

La preocupación principal de los afectados, expresada en varias declaraciones, es la falta de una solución definitiva de vivienda. Además, existe incertidumbre sobre la posibilidad de reconstruir sus casas en el lugar afectado, pues circulan versiones de una eventual prohibición sin que las autoridades hayan dado una respuesta clara.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.