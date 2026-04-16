Una fuerte controversia se desató en el sistema de salud colombiano luego de conocerse denuncias sobre presuntas irregularidades en la intervención de la Nueva EPS. De acuerdo con información revelada por Caracol Radio, la medida adoptada recientemente por la Superintendencia de Salud podría haber sido ilegal, lo que pondría en entredicho las decisiones del Gobierno frente a la aseguradora con más afiliados en el país.

Sigue a PULZO en Discover

Según los documentos conocidos, la intervención habría omitido varios pasos obligatorios dentro del proceso administrativo. Entre ellos, no se habría contado con informes técnicos previos ni con los conceptos necesarios antes de tomar la decisión. Además, se advierte que la resolución expedida contendría inconsistencias relacionadas con el debido proceso y con recomendaciones que, al parecer, nunca fueron emitidas por los órganos internos.

(Vea también: Alertan a los afiliados de Nueva EPS: limbo jurídico afectaría atención para miles de personas)

Uno de los puntos más delicados tiene que ver con el Comité de Medidas Especiales. La resolución señala que este organismo habría recomendado la toma de posesión de la entidad; sin embargo, la denuncia indica que en la sesión correspondiente ocurrió lo contrario, pues los integrantes habrían sugerido no aplicar una nueva intervención. Pese a ello, la decisión se habría adoptado con una versión distinta de lo ocurrido.

A esto se suma un vacío jurídico clave: la intervención anterior habría vencido el 3 de abril de 2026 y no fue prorrogada a tiempo. El Ministerio de Salud no habría respondido dentro del plazo establecido, por lo que, desde el 7 de abril, la EPS habría quedado sin medida de intervención vigente, lo que implicaría que su administración debía regresar a sus accionistas.

También se cuestiona el nombramiento del agente interventor, Jorge Iván Ospina Gómez, quien, según los reportes técnicos, no cumpliría con los requisitos exigidos para el cargo. Entre las observaciones se menciona la falta de experiencia mínima en cargos directivos del sector salud, así como una calificación de riesgo alto en verificaciones internas.

Más allá de la legalidad del proceso, los informes también dejan ver un panorama crítico sobre el estado de la entidad. Durante los dos años de intervención, varios indicadores habrían empeorado, incluyendo el aumento de quejas de usuarios, el crecimiento del rezago en cuentas médicas y el incremento de deudas con la red prestadora de servicios.

(Lea también: 200.000 personas ya no estarán en la Nueva EPS: situación preocupa en todo el país)

Finalmente, persisten problemas en la atención a los afiliados, especialmente en la entrega de medicamentos y en servicios especializados. Este escenario ha encendido las alarmas sobre la efectividad de la intervención y abre un nuevo frente de debate sobre el manejo del sistema de salud en Colombia.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.