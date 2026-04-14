Según reveló Caracol Radio, la decisión de Bernardo Camacho ya habría sido notificada desde el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Nueva EPS, Coosalud y SOS tendrán cambio (grande) que involucra a pacientes)

Aunque oficialmente el exfuncionario argumentó motivos personales para su salida, versiones apuntan a un desacuerdo de fondo con el Gobierno.

Desacuerdo por liquidación de EPS habría sido clave

De acuerdo con la información conocida por ese medio, Camacho no estaría de acuerdo con continuar el proceso de liquidación de EPS ni con el traslado de usuarios a Nueva EPS.

Lee También

Este punto habría desatado un choque directo con la línea del Ejecutivo en medio de la crisis del sistema de salud.

En paralelo, el nuevo interventor de Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, habría advertido que la entidad no tendría capacidad para seguir recibiendo más pacientes.

Salida de Camacho da tras pocos meses en el cargo

La renuncia del superintendente se da a menos de seis meses de haber sido designado en propiedad, en octubre de 2025.

Su llegada se produjo en medio de una etapa de alta rotación en la entidad.

Antes de asumir como superintendente, Camacho se desempeñó como agente interventor de Nueva EPS, la más grande del país, con más de 11 millones de afiliados.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.