En las últimas horas se conoció que la intervención a la Nueva EPS dejó en evidencia un fuerte deterioro financiero, con una deuda que alcanzó los 26 billones de pesos, mientras crecen las alertas por el volumen de cuentas sin procesar dentro del sistema.

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(Vea también: Alertan a los afiliados de Nueva EPS: limbo jurídico afectaría atención para miles de personas)

Según informó Blu Radio, las facturas represadas llegaron a cerca de 14,9 billones, lo que refleja un rezago significativo en la validación y pago de deudas en los servicios de salud. Este acumulado corresponde a más de 14,2 millones de cuentas que aún no completan su proceso administrativo dentro de la entidad.

Las cifras muestran un crecimiento acelerado desde el inicio de la medida. En ese momento, el monto de facturas pendientes se ubicaba alrededor de 5,7 billones de acuerdo con cifras de la Supersalud, pero con el paso del tiempo casi se triplicó, lo que evidencia el aumento sostenido en las obligaciones sin resolver.

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A este panorama se suma el aumento en los reclamos de los usuarios. Datos de la Defensoría del Pueblo señalan que en 2025 se registraron 14.603 quejas, lo que representa un incremento del 107 % frente al año anterior, en medio de denuncias por demoras en servicios y entrega de medicamentos.

Este comportamiento refuerza la preocupación por una crisis estructural que afecta a la entidad, la más grande del país en número de afiliados, y que impacta directamente la atención a pacientes en diferentes regiones.

¿Qué dice la Superintendencia de Salud sobre la intervención de Nueva EPS?

Este panorama se suma a una crisis estructural que afecta a la entidad, la más grande del país en número de afiliados, y que pone en riesgo la estabilidad del sistema de salud, especialmente por las dificultades en el flujo de recursos hacia clínicas y hospitales.

“Este incremento se relaciona con dificultades persistentes en el procesamiento oportuno de cuentas médicas, la legalización de anticipos, la falta de estandarización en la evaluación periódica del desempeño de los contratos de monto fijo (ANS), debilidades en la aplicación de los estándares definidos en la política, metodología y comité internos de pagos, entre otros”, indicó la Supersalud, según la emisora.

Sobre las reclamaciones, la resolución que extendió la intervención por un año más reconoce las dificultades de la entidad para la prestación de servicios de salud y un crecimiento de las quejas.

“Frente al análisis de las reclamaciones en salud, se evidencia que Nueva EPS presenta un incremento sostenido en las inconformidades, especialmente durante el periodo de prórroga. El crecimiento anual del 14,25 % en las solicitudes radicadas, junto con una tasa mensual de reclamos (33,97 por cada 10.000 afiliados) superior a la tasa nacional, lo cual refleja persistentes dificultades en la oportunidad y disponibilidad de los servicios requeridos por los afiliados”, se lee en la resolución.

Mientras continúan las revisiones, el caso se mantiene como uno de los principales focos de preocupación dentro del sistema, en medio de llamados a implementar medidas que permitan reducir el rezago y garantizar la sostenibilidad financiera en este proceso de intervención.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.