El futuro de la Nueva EPS sigue en incertidumbre luego del vencimiento del plazo para la intervención estatal sobre la entidad, mientras el Gobierno estudia extender esta medida por un año más. La decisión está en manos del presidente Gustavo Petro y de la superintendente de Salud ad hoc, Luz Marina Múnera.

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Esta evaluación se da en un Fmomento clave para el sistema de salud en Colombia, en medio de debates y cambios que han puesto en duda la estabilidad de varias entidades prestadoras de servicios. La posible prórroga de la intervención marcaría el rumbo inmediato de la Nueva EPS.

La decisión no solo definirá quién continuará al frente de la entidad, sino también el impacto en la atención de millones de afiliados que dependen de sus servicios en todo el país. Por eso, el análisis del Gobierno es visto como determinante para la continuidad y calidad en la prestación del servicio.

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En este contexto, el panorama sigue siendo incierto, ya que aún no hay una determinación oficial sobre la extensión de la intervención, lo que mantiene en expectativa tanto a usuarios como a actores del sector salud.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.