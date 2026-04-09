La Supersalud anunció recientemente la designación de nuevos interventores provisionales en varias EPS del territorio nacional, con el objetivo de garantizar la continuidad en la prestación de servicios de salud en medio de la crisis estructural que atraviesa el sistema en Colombia.

Sigue a PULZO en Discover

Esta decisión se da luego de que la Procuraduría suspendiera temporalmente por tres meses a algunos interventores, lo que obligó a la entidad a tomar medidas urgentes para evitar interrupciones en la atención a los usuarios.

Entre los nombramientos se destacan Jessica Milena Aguirre en Asmet Salud, Margarita Orozco en Servicios Occidentales de Salud (SOS), Edda Lorena Sintura en Savia Salud y Jorge Orlando Suárez en Coosalud.

En el caso de Capresoca, la Supersalud informó que designará un nuevo interventor en los próximos días.

Lee También

La entidad explicó que estas acciones buscan asegurar la operación de las EPS intervenidas y proteger el derecho fundamental a la salud, pese a las limitaciones del sistema y la falta de una reforma integral.

Expertos del sector consideran que la medida es necesaria para evitar fallas en la atención, aunque también evidencia las debilidades persistentes en el modelo de salud, especialmente en temas de gestión y supervisión.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.